CHP'li Özkoç zamlara tepki gösterdi, 'hemen seçim' dedi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, zamlı gelen elektrik faturalarına tepki göstererek, " Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde. Böyle gitmez! Hemen seçim" dedi.
Elektrikten doğalgaza, birçok kalemde etkisini gösteren zam yağmuruna tepkiler dinmek bilmiyor. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zamlı elektrik faturalarına tepki gösterdi. Özkoç’un paylaşımı şöyle:
"AKP, zamlı faturaları göndermeye başladı. En küçük aileye 300-500 TL arası elektrik faturası geliyor. Bin TL fatura gelen evler var. Doğal gaz, kirada artış sürüyor. Marketler cep yakıyor. Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde. Böyle gitmez! Hemen seçim!
AKP, zamlı faturaları göndermeye başladı. En küçük aileye 300 - 500 TL arası elektrik faturası geliyor. 1.000 TL fatura gelen evler var. Doğalgaz, kirada artış sürüyor. Marketler cep yakıyor.— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 16, 2022
Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde...
BÖYLE GİTMEZ!
H E M E N S E Ç İ M!
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı saraylar için 2022 yılında 470 milyon lira para harcanacak. Paralar milletin cebinden çıkıyor. İsrafa son vereceğiz!
2021 yılının genelinde meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 101 bin 750 olarak kayıtlara geçti. Esnaflarımızın dertlerini biliyoruz. CHP yönetiminde esnaf bakanlığı kurulacak. Esnaflarımızın dertlerine derman olacağız!”
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı saraylar için 2022 yılında 470 milyon lira para harcanacak.— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 16, 2022
PARALAR MİLLETİN CEBİNDEN ÇIKIYOR.
İSRAFA SON VERECEĞİZ!
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