Engin Özkoç'tan Erdoğan paylaşımı: 'FETÖ'yle beraber olduğunun itirafını sunuyorum'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Özkoç, dava ile ilgili haberi sosyal medya hesabında paylaşarak; “Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin. Canım da malım da param da bu vatana feda olsun. Erdoğan'ın FETÖ'yle beraber olduğunun itirafını bilgilerinize sunuyorum” dedi.

Özkoç, paylaşımına Erdoğan’ın CNN Türk TV’de geçmişte konuk olduğu programdan bir videoyu da ekledi.

Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin @RTErdogan!



Canım da, malım da, param da bu vatana feda olsun.



ERDOĞAN'IN FETÖ'YLE BERABER OLDUĞUNUN İTİRAFINI BİLGİLERİNİZE SUNUYORUM?? https://t.co/8HLUS4IqB6 pic.twitter.com/7Yt7CLuTbI — Engin Özkoç (@enginozkoc) January 10, 2022

"ALDATILDIK"

Erdoğan’ın programda, “Bizim zamanımızda biz bunların bu tür ihanet içerisinde olmalarını gerçekten başta şahsım olmak üzere hiç düşünmedik. Ama meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık” dediği görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Kocaeli’de; “Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok. Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar” demişti.

ÖZKOÇ'A YANIT

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkoç'a yanıt verdi.

"Dosyada müşteki vekiliyim" diyen Birinci, "Engin Özkoç isimli şahsın FETÖ irtibatı ile ilgili bir soruşturma Ankara Cumhuriyet başsavcılığı yoluyla yürütülüyor. Amaç göz boyamak ise yemedik..." ifadelerini kullandı.