CHP'li Özkoç'tan 'Saraydakilere' İmralı tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" sözlerine ilişkin, "Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. Saraydakilere sesleniyorum; siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz" dedi.
Erdoğan, geçen hafta AKP Grubu'nda yaptığı konuşmada, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” demişti.
Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi.
Özkoç’un paylaşımı şöyle:
"Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. Saraydakilere sesleniyorum; siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz! Türkiye sahipsiz değildir"
Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır.— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 18, 2022
Saraydakilere sesleniyorum, siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuva-yi Milliyecileri bulursunuz!
TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİLDİR!
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