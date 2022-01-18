CHP'li Özkoç'tan 'Saraydakilere' İmralı tepkisi

18 Ocak 2022 Salı, 11:54

Erdoğan, geçen hafta AKP Grubu'nda yaptığı konuşmada, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” demişti.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi.

Özkoç’un paylaşımı şöyle:

"Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. Saraydakilere sesleniyorum; siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz! Türkiye sahipsiz değildir"