CHP harekete geçti: Fatoş Pınar Türker’in 'çıplak arama' iddiaları TBMM gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği çıplak arama ve tehdit iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Tanrıkulu, konuyla ilgili 33 sorudan oluşan önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu belirterek, "Çıplak arama bu iktidarın utancıdır" dedi.
Tanrıkulu, İBB davasının 47. duruşmasında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, savcı tarafından çocukları ile tehdit edildiğini ve çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürmesi üzerine videolu mesaj yayımladı.
33 SORULUK ÖNERGE
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 33 soruluk önerge verdiğini aktaran Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:
"Çıplak arama bu iktidarın utancıdır, sabıkasıdır. Israrla reddediyorlar ama her gün karşımıza bir olayda, bir yargılamada çıplak arama utancı çıkıyor. Önceki gün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, salonda bütün izleyicilerin huzurunda, hakimlere ve savcılara, gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde karşılaştığı çıplak aramayı çok hüzün verici bir biçimde gerçekten, hepimizin utanacağı bir biçimde anlattı. 'Ben utanmıyorum, bunu yapanlar' utansın dedi.
Bunu inkara gerek yok. Bir kadın kendisine yapılmayan bir muameleyi bu şekilde anlatamaz. Hem İçişleri Bakanlığına hem Adalet Bakanlığına büyük görev düşüyor bu konuda, soruşturma başlatmak. İnkarla, yok saymakla, yapılmamış demekle, resmi açıklamalarla bunun üstünü örtemezsiniz."
"GERÇEKTEN TÜRKİYE'NİN UTANCI"
Tanrıkulu şöyle devam etti:
"Ayrıca savcılık makamında çocukları üzerinden tehdit edilmesi, gözaltında, gözaltına alınırken kötü muameleye ve işkenceye maruz bırakılması, farklı türlerde, gerçekten Türkiye'nin utancıdır. Bu iktidarın utancıdır. Bütün bunları kayıt altına almak amacıyla tam 33 sorudan oluşan soru önergemi bugün itibarıyla Meclis Başkanlığına verdim. Ne cevap verecekler hiç önemli değil. Ama önemli olan benim açımdan, bir hafıza oluşturmaktır ve gelirse bu soruların cevaplarını öğrenmektir, kamuoyuyla paylaşmaktır. İnsan hakları mücadelesinden de adalet mücadelesinden de toplumsal barış için çalışmaktan da vazgeçmeyeceğiz."
Tanrıkulu’nun İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği sorular şu şekilde:
- Fatoş Pınar Türker'in duruşmada dile getirdiği iddialar hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?
- Başlatılmamışsa, bir kişinin mahkeme huzurunda kamuoyuna açık şekilde ileri sürdüğü ağır hak ihlali iddialarının araştırılmamasının gerekçesi nedir?
- İstanbul Emniyet Müdürlüğünün söz konusu iddiaları reddeden açıklaması hangi inceleme, rapor veya soruşturma sonucuna dayanmaktadır?
- Fatoş Pınar Türker'in gözaltında bulunduğu süre boyunca kaldığı alanlarda güvenlik kamerası kaydı bulunmakta mıdır?
- Söz konusu kamera kayıtları muhafaza edilmekte midir?
- Kamera kayıtlarının bağımsız yargı mercileri veya insan hakları denetim mekanizmaları tarafından incelenmesine engel herhangi bir durum bulunmakta mıdır?
- Türker'in gözaltında bulunduğu süre boyunca üst araması veya detaylı arama işlemi yapılmış mıdır?
- Yapılmış ise, bu işlemler hangi hukuki gerekçeye dayanılarak gerçekleştirilmiştir?
- Söz konusu arama işlemlerine ilişkin tutanak düzenlenmiş midir?
- Düzenlenmiş ise, tutanaklarda kaç kolluk görevlisinin imzası bulunmaktadır?
- Arama işlemleri sırasında kadın personel görevlendirilmiş midir?
- Türkiye genelinde 2020-2026 yılları arasında gözaltı merkezlerinde gerçekleştirilen detaylı arama ve çıplak arama işlemlerinin yıllara göre sayısı nedir?
- Bu işlemlerin ne kadarı kadınlar hakkında uygulanmıştır?
- Aynı dönemde çıplak arama veya insan onurunu zedeleyici arama uygulamaları nedeniyle Bakanlığınıza ulaşan toplam şikâyet sayısı kaçtır?
- Bu şikâyetlerin kaçında idari soruşturma açılmıştır?
- Açılan soruşturmaların kaçında disiplin cezası verilmiştir?
- Kaç kolluk görevlisi hakkında adli işlem yapılmıştır?
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çıplak arama ve kötü muameleye ilişkin kararları doğrultusunda Bakanlığınızın güncel uygulama ve denetim mekanizmaları nelerdir?
- Kolluk personeline işkence yasağı, kötü muamelenin önlenmesi ve insan hakları konusunda verilen eğitimlerin kapsamı nedir?
- Son beş yılda bu eğitimlere katılan personel sayısı nedir?
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu veya diğer denetim mekanizmaları tarafından gözaltı merkezlerine ilişkin hazırlanan raporlarda tespit edilen eksiklikler nelerdir?
- Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla hangi çalışmalar yapılmıştır?
- Bakanlığınıza bağlı gözaltı merkezlerinde avukat görüşme hakkının engellendiğine ilişkin son beş yılda kaç başvuru yapılmıştır?
- Bu başvuruların kaçında ihlal tespit edilmiştir?
- Gözaltı işlemleri sırasında psikolojik baskı, tehdit veya yönlendirme yapıldığı iddialarıyla ilgili son beş yılda toplam kaç şikâyet alınmıştır?
- Bu şikâyetler sonucunda kaç kolluk görevlisi hakkında işlem yapılmıştır?
- Bakanlığınız, gözaltı merkezlerinde meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek amacıyla tüm görüşme ve işlem alanlarının görüntülü kayıt altına alınmasına yönelik bir çalışma yürütmekte midir?
- Gözaltındaki kişilerin insan onuruna uygun muamele görmesini sağlamak amacıyla mevcut mevzuatta değişiklik yapılması yönünde bir hazırlık bulunmakta mıdır?
- İşkence ve kötü muamele yasağına ilişkin "sıfır tolerans" politikasının uygulanmasına dair son beş yılda yapılan denetim sayısı kaçtır?
- Bu denetimler sonucunda kaç merkez hakkında eksiklik veya ihlal tespiti yapılmıştır?
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında belirtilen "iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" sonucuna hangi somut bilgi ve belgeler ışığında ulaşıldığı kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
- Bakanlığınız söz konusu iddiaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirecek midir?
- Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme ve İstanbul Protokolü çerçevesinde gözaltı merkezlerinde etkili denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik yeni bir çalışma yürütülmekte midir?