CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:34

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:34

CHP Genel Merkezi, parti dışındaki adaylık başvuruları için harekete geçti. İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda CHP’den aday gösterilmeyince Memleket Partisi’nden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenişehir’den İYİ Parti belediye başkanı adayı olan Ahmet Arıcan ve Mezitli’de bağımsız aday olan Neşet Tarhan’a ilişkin “Partimiz adaylarının seçim kurullarına sunulmasından sonra başka partiden ya da bağımsız aday olan isimlerin adaylıklarına ilçe başkanlıklarımızca itiraz edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında benzer tespitleriniz halinde de aynı başvurulaının yapılması ve tüm başvurulara ilişkin süreçlerde genel merkeze bilgi verilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” denildi.

CHP, YSK’ye Bozdoğan’ın adaylığının iptali için yaptığı başvuruda, Bozdoğan’ın CHP’nin adayı olmak için partiye başvurduğunu anımsatılarak Siyasi Partiler Yasası işaret ediliyor. Yasada “Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir” maddesi yer alıyor.

"DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

İl başkanlığına giden bu yazı sonrası yazılı açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan “Atatürk’ün mirası olan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkarak ilerliyoruz ancak yaşadığımız engellemeler maalesef bu değerleri gölgelemeye devam ediyor. CHP genel merkezi tarafından adaylığıma yönelik engelleme girişimleri demokrasiyle bağdaşmayan bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPTIKLARINI ANLADILAR"

Adaylığının seçimleri kazandığının görüldüğü için engellenmeye çalışıldığını savunan Bozdoğan, “Aday belirlerken yanlış yaptıklarını anladılar. Hesap günü de yaklaşıyor. Doğru tercihin ben olduğumu ve şimdiden seçimi kazandığımı anladılar. Yaptıkları yanlış ortaya çıkmasın diye bel altı vurmaya başladılar. Genel merkezin yaptırdığı anketlerde sorduğu her isim için mi bu davaları açacaksınız? Atatürk’ün partisini ne hale getirdiler? Bunlar beyhude çabalar, atı alan Üsküdar’ı geçti. Bilerek yanlış yapanlara geçmiş olsun” dedi.