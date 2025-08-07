CHP heyeti, Ardahan’da şap hastalığından zarar gören üreticileri ziyaret etti: Afet bölgesi ilan edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, hayvanları şap hastalığından etkilenen Ardahanlı köylülerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan İncesu, "Bu hastalığın yayılacağını söyledik, kimse duymadı. Şimdi çiftçimiz perişan. Kredilerini ödeyemiyorlar. Bu kredilerin ertelenmesi, faizlerin silinmesi ve hibe destek sağlanması gerekiyor" dedi.

Adem ve İncesu, Ardahan’da hayvanları şap hastalığından etkilenen köylüleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

CHP heyeti, bölgedeki krizin derinleştiğine dikkati çekerek Ardahan’ın afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Üreticiler, ziyaretçi heyete, hayvan satışlarının durması, gebe hayvanların kaybedilmesi ve kredi borçlarının ödenemez hale gelmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

“SİSTEM ÇÖKMEYE DEVAM EDİYOR, DESTEK OLUN DİYE BAĞIRIYORUZ”

CHP Ardahan Milletvekili İncesu, Temmuz 2023’ten bu yana şap hastalığına karşı defalarca uyarıda bulunduklarını ancak seslerinin duyulmadığını söyledi. İncesu şu ifadeleri kullandı:

“2023 Temmuz, 2024 Şubat, 2025 Nisan ve Temmuz aylarında bu hastalığın yayılacağını söyledik. Kimse duymadı. Şimdi çiftçimiz perişan. Kredilerini ödeyemiyorlar. Bu kredilerin ertelenmesi, faizlerin silinmesi ve hibe destek sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Kars ve Ardahan’da hayvancılık bitecek. Bu da ülke genelinde ithal hayvan ve saman ihtiyacını artıracak. Silsilesiyle bu sistem çökmeye devam ediyor. Buraların acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Şimdi artık 'destek olun' diye bağırıyoruz. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar.”

“HAYVAN SATIŞLARI DURDU, ÇİFTÇİ İFLASIN EŞİĞİNDE”

Ardahan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ömürcan Sural da şap hastalığının etkisinin sadece üreticilerle sınırlı kalmadığını, kentin genel ekonomisini sarstığını belirtti. Sural şöyle konuştu:

“Ardahan’da bir afet yaşanıyor. Hayvan satışlarının gerçekleştiği eylül ayı ve buzağı satışlarının yapıldığı mayıs ayı çiftçimizin ana geçim kaynağıydı. Ancak hastalık nedeniyle bu yıl hayvanlar gebe kalamadı, buzağı olmayacak. Ayrıca salgın nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlandı, satış yapılamıyor. Üretici iflasın eşiğinde.”

Sural, hayvancılıkla uğraşan binlerce işletmenin kredi borçlarını ödeyemeyecek hale geldiğini vurgulayarak, “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası başta olmak üzere üreticilerin borçları ertelenmeli. Aksi takdirde birçok çiftçi icralık olacak, hayvanlarını kaybedecek. Zaten göç veren bir iliz, bu durum devam ederse göç daha da artacak. Bizim sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.