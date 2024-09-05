CHP heyeti, Can Atalay için Numan Kurtulmuş ile görüşüyor

Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:34

Güncelleme: 05.09.2024 - 15:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, TBMM'deki ilk toplantıda Can Atalay’ın durumunun, çıkan kavganın gölgesinde kaldığı gerekçesiyle Meclis’in ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasını kararlaştırdı.

CHP, Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Gezi tutuklusu Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşüyor.