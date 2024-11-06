CHP heyeti, Esenyurt'ta İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü: 'Ortak paydada buluşamadık'

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:47

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor.

Bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

CHP HEYETİ VALİ GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Nöbetin ardından CHP heyeti, Esenyurt Kaymakamlığı’na gelen İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü.

Ziyaret sonrasında Özgür Çelik, kaymakamlık önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın da katıldığı basın açıklamasında, Engin Altay’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğünü hatırlatan Çelik, 'Ortak paydada buluşamadık' dedi.

"BİZ KAPININ ÖNÜNDEKİ MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Çelik, şunları söyledi:

“Bunun üzerine Ankara’dan gelen telefonla İstanbul Valisi, Esenyurt Kaymakamlığı’na geldi ve bir görüşme gerçekleştirdik. Talebimiz şuydu. Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin CHP grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizin de her sabah buraya gelip grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz şeklinde CHP olarak taleplerimizi ilettik.

Sayın Vali ile süreç üzerine belli bir zaman dilimi içerisinde tüm genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin yorum ve değerlendirmeleriyle bir konuşmayı gerçekleştirdik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık. Barikatın kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesiyle ilgili bir ortak paydada buluşamadık ancak Sayın Vali değerlendirecek. Biz kapının önündeki mücadelemizi devam ettireceğiz.”