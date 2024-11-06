Esenyurt'ta adı konmamış OHAL: Milletvekiline de barikat örüldü!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:31

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in "terör" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldı, ardından da belediyeye kayyum olarak atandı.

Kararın ardından Aksoy, belediye binasını meclis üyelerine kapattı. Bina önünde bulunan meydan da günlerdir abluka altında. İlçe merkezindeki durum OHAL görüntülerini aratmazken CHP'li belediye meclis üyelerinin belediye binasına girişleri de engellendi.

Bugün ise CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup belediye binasına girmek istedi. Ancak grup karşısında polis barikatlarını buldu.

CHP'li Altay'ın kendisinin bir milletvekili olduğunu hatırlatıp "Benim anayasadan kaynaklı bir yetkim var. Hakkım var. Milletvekiline özel bir hak. Tutulamaz, dokunulamaz. Hadi dokun bana!" diyerek barikata yüklendi.

Ancak polis, Engin Altay'ın bu hatırlatmasını da dinlemedi ve grubun geçişi engellendi. CHP'li grup ve polis arasındaki itişme anları kameraya yansıdı.