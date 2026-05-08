CHP heyeti, Giresun'da köylülerle buluştu: 'Cennet memleketim cehenneme döndü'

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de çok sayıda köy, yayla, mera ve orman alanının maden arama ruhsatlarına açılması ile bölgede süren madencilik faaliyetlerinin yol açtığı çevresel tahribatı yerinde incelemek amacıyla düzenlenen program kapsamında CHP heyeti, kamuoyunda "Sekü direnişi" olarak bilinen bölgede yurttaşlarla buluştu.

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin, Çatalağaç köyü sonrası Sekü Köyü ile Görele ilçesine bağlı Karlıbel bölgesinde madencilik faaliyetlerini genişletmek amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarına karşı köylülerin sürdürdüğü direniş alanında gerçekleştirilen buluşmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP’li belediye başkanları, il ve ilçe örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bölge halkının tarih boyunca direnişçi bir karakter taşıdığını belirterek, "Bölge halkı son derece inatçı, sağduyulu, dirençli, mücadele ruhu yüksek bir halktır. Bunu da kendilerine yakışır bir şekilde doğalarını, topraklarını ve sularını koruma güdüsüyle tüm Türkiye’ye örnek olarak gösterdiler" dedi

"KARADENİZ'İ KEVGİRE ÇEVİRDİLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ise Karadeniz’de yürütülen madencilik politikalarına tepki gösterdi. "Şu an üzerinde bulunduğumuz şehrin yüzde 85'ini maden ruhsatlı hale getirdiler" diyen Rızvanoğlu, şöyle konuştu:

"Havanızı, suyunuzu madenciliğe karşı koruduğunuz için Türkiye adına, 86 milyon adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burayı kevgire çevirdiler, ihale sahası haline getirdiler. 'Çevreyi kirletelim, üç beş kuruş ceza verelim, üretmeye devam edelim' anlayışıyla hareket ediyorlar. Yok öyle yağma arkadaşlar. Biz bu kötücül sisteme karşı sizlerle yan yanayız."

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, doğa mücadelesinin ülke genelinde ortak bir mücadeleye dönüştüğünü ifade ederek, "Bu mücadele sadece bir köyün değil; çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, yurttaşların ortak mücadelesidir. Sizlerden aldığımız güçle bu talan düzenine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun bölgede yürütülen madencilik faaliyetlerinin "rant uğruna doğanın yok edilmesi" anlamına geldiğini belirterek, "Halk sesini yükselttiğinde geri adım atmak zorunda kalacaklar. Çünkü halkın üstünde başka bir güç yoktur. Onlar sizlere 'katma değer sağlayacağız' diyorlar ama geriye sadece tahribat bırakacaklar. Sen bizim doğamızı madenle tarumar edeceğine fındığımıza fiyat ver" açıklamasında bulundu.

"ATA MİRASINI GELECEĞE AKTARMAK İÇİN DİRENİYORUZ"

Çatalağaç köyü sakinlerinden Esma Aydın, yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, "Cennet memleketim cehenneme döndü. Suyumuz yok, yolumuz yok, her şeyimizin üstüne zehir yağıyor. Ceza yazmak çözüm değil. Bizim yaşam alanımızı geri vermiyor" dedi.

Sekü Köyü sakinlerinden Mesut Aydın ise, "Biz bu ata mirasını geleceğimize aktarmak için direniyoruz. Kimsenin bu toprakları talan etmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir başka köylü Harşit Vadisi'nde yaşanan çevre kirliliğine dikkati çekerek, "Harşit Irmağı’nın 38 kilometrelik bölümü zehir akıyor. Derelerde canlı yaşam kalmadı" ifadelerini kullandı.

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakipoğlu da çevre mücadelesi nedeniyle baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtterek "Sesimizi kısmaya çalışıyorlar ama başımızdan bu bela kurtulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Destek için Tirebolu’dan gelen bir yurttaş, "Bu sadece Sekü’nün değil, bütün Karadeniz’in mücadelesi. Eğer burada durduramazsak her yeri alırlar" diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise yaptığı konuşmada, "Sekü'de sağcıyı da gördüm, solcuyu da gördüm, ülkücüyü de gördüm, devrimciyi de gördüm ama bir tane vatan haini görmeden dönüyorum. Karadeniz uşağı sermayenin uşağı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Sekü’nün nüfusuna baktım; burada nüfustan daha fazla insan var. Demek ki bütün köy bu madeni istemiyor" dedi.