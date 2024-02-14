CHP heyeti İliç'ten aktardı: 'Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor'

CHP heyeti maden faciasının yaşandığı İliç'ten saha gözlemlerini aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam edilemediği bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:42
CHP heyeti İliç'ten aktardı: 'Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyeti İliç maden faciasında saha gözlemlerini aktardı.

MURAT KURUM'U İŞARET ETTİ

Yavuzyılmaz, şu bilgileri paylaştı: 

Göz Atın
CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
CHP ve TİP, Can Atalay için sokağa çıktı: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’

CHP ve TİP, Can Atalay için sokağa çıktı: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’

"Buradaki maden sahası madencilik nerede yapılmamalı sorusunun yanıtıdır. Altın maden sahasının bugüne kadar iki kez kapasitesinin arttırılmış. Kapasite artışıyla birlikte felaketlere kapı aralanmıştır. Çamur deryasının kayışına neden olan istifin yüksekliğinin çok fazla bir seviyeye ulaştığı görülüyor. ÇED olumlu kararını veren kişi dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dur."

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI RİSK BARINDIRIYOR"

Yavuzyılmaz, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu detayları aktardı: 

“Bölgede gördüğümüz arama kurtarma çalışmalarının yoğun yağmur altında gerçekleştirilemediği. Gerçekleştirilmesinin çeşitli riskler barındırdığı ve milyonlarca ton ‘pasa’ adı verilen içinde kimyasal atık da bulunan bu kayan kütlenin bir çamur nehri oluşturarak çevreye yayılan kimyasal atıkları barındıran yığının maalesef bölgede büyük bir tehlikeye yol açtığıdır. Bu yığınların depolanması prosedürlere tabi. Ancak bu prosedürlerin uygulanmadığı zaten facianın gerçekleşmesinden anlaşılıyor”


CHP haberleri Deniz Yavuzyılmaz haberleri Gamze Taşcıer haberleri İliç haberleri maden sahası haberleri MAden faciası haberleri Mustafa Sarıgül haberleri

İlgili Haberler

İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi

İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi
İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!
İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikâyetçi olmasın' diye para verdi

İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikâyetçi olmasın' diye para verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'

Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!