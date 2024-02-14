CHP heyeti İliç'ten aktardı: 'Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor'
CHP heyeti maden faciasının yaşandığı İliç'ten saha gözlemlerini aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam edilemediği bilgisini paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyeti İliç maden faciasında saha gözlemlerini aktardı.
MURAT KURUM'U İŞARET ETTİ
Yavuzyılmaz, şu bilgileri paylaştı:
"Buradaki maden sahası madencilik nerede yapılmamalı sorusunun yanıtıdır. Altın maden sahasının bugüne kadar iki kez kapasitesinin arttırılmış. Kapasite artışıyla birlikte felaketlere kapı aralanmıştır. Çamur deryasının kayışına neden olan istifin yüksekliğinin çok fazla bir seviyeye ulaştığı görülüyor. ÇED olumlu kararını veren kişi dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dur."
"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI RİSK BARINDIRIYOR"
Yavuzyılmaz, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu detayları aktardı:
“Bölgede gördüğümüz arama kurtarma çalışmalarının yoğun yağmur altında gerçekleştirilemediği. Gerçekleştirilmesinin çeşitli riskler barındırdığı ve milyonlarca ton ‘pasa’ adı verilen içinde kimyasal atık da bulunan bu kayan kütlenin bir çamur nehri oluşturarak çevreye yayılan kimyasal atıkları barındıran yığının maalesef bölgede büyük bir tehlikeye yol açtığıdır. Bu yığınların depolanması prosedürlere tabi. Ancak bu prosedürlerin uygulanmadığı zaten facianın gerçekleşmesinden anlaşılıyor”
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