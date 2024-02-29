CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:22

Güncelleme: 29.02.2024 - 19:25

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine 1 aydan az bir süre kalırken TRT Haber’de son 40 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partililere 1945 dakika yer verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘e ise 25 dakika yer verildi. Söz konusu verileri RTÜK üyesi İlhan Taşcı paylaştı. Veriler sonrası CHP, TRT önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.



Karar sonrası TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, CHP heyetine randevu verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, Sobacı ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Günaydın, Sobacı’nın yayın sürelerini ‘nereden saptandığı belli olmayan süreler’ olarak değerlendirdi.



Günaydın, Sobacı’nın “Yayın saatlerindeki açık adaletsizliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna ise “Editör bağımsızlık ve tarafsızlığın birlikte değerlendirilmesi gerekir” diye yanıt verdiğini ifade etti.





"'EDİTÖRYAL BAĞIMSIZLIK, TRT’Yİ BU İŞE SOKMAK İSTEMEM’ DEDİ"

Günaydın’ın konuya dair açıklaması şöyle:



"Siyasi bir tutum geliştirmek istemedik. Çünkü kamu kurumlarının yöneticilerinin nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamak, Türkiye’nin daha temiz daha sağlık bir ortama kavuşmasını isteriz. TRT Genel Müdürü ile görüştük, ‘TRT bir haber kuruluşudur ve haber değeri taşıyan haberleri vermekle yükümlüdür’ dedi. Biz de ‘CHP haberleri haber değeri taşımıyor değerlendirmeniz mi var?’ diye sorduk, ‘Hayır, CHP Türkiye’nin köklü bir partisidir ve söyledikleri haber değeri taşır’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ‘Yayın saatlerindeki açık adaletsizliği nasıl tanımlıyorsunuz’ diye sorduk; o da ‘Editör bağımsızlık ve tarafsızlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti’ sayın genel müdür. Biz de ‘Bir insan editöryal olarak bağımsız olabilir ama tarafsız olmayabilir’ dedik. Burada da zaten bu çok açık görülüyor. Genel müdürden kamuoyuna yansıyan sürelerle ilgili açıklama yapmasını bekledik. Sayın genel müdür ‘Bu süreler bazı RTÜK üyeleri tarafından saptandı ve doğru olmadığını düşünüyoruz’ dedi.

Ve şöyle bir örnek verdi; ‘Cumhurbaşkanı’nın cumhurbaşkanı sıfatı ile AKP Genel Başkanı olarak yaptığı işleri birbirinden ayırmak gerekmez mi? Toptancı bir anlayışla Erdoğan’a ayrılan bütün süreyle Özgür Özel’e ayrılan süreyi karşılaştırmak doğru olur mu? Ayrıca hangi bilimsel ölçütlere göre saptandığı belli olmayan sürelerle ilgili tartışmaya TRT’yi sokmak istemem’ dedi.