TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!

TRT Haber’in 24 saatlik yayını incelendiğinde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay’a bir dakika bile yer vermediği ortaya çıktı. Murat Kurum 12 haber, Turgut Altınok ve Hamza Dağ kanalda 8’er haberle yer buldu.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00
TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!
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RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, TRT Haber’in üç büyükşehirde belediye başkanı adaylarına verdiği süreleri inceledi. Keser, tarafsız olması beklenen TRT Haber’in yayınlarında Cumhur İttifakı’nın İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarına daha fazla yer vermesini eleştirdi.

Kanalın 12-13 Şubat’taki yayınlarından örnek veren Keser, “24 saatlik yayın incelemesinde CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve İzmir adayı Cemil Tugay’la ilgili hiçbir haber yayımlanmadı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum 12 haberle, Ankara adayı Turgut Altınok ve İzmir adayı Hamza Dağ 8’er haberle TRT Haber’de yer buldu. AKP adaylarına iki günde toplam 73 dakika yer verilirken CHP’nin adayları bir dakika bile verilmedi” dedi. 

TRT’nin “propaganda aracına dönüştüğünü” söyleyen Keser, şunları kaydetti:

“TRT, milletin bir kesimini yok sayıyor. TRT yönetimi; tasarlayarak, planlayarak suç işliyor. TRT bir yandan kendi kanununu çiğnerken bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarını paspas ediyor. YSK de bu alana hiç bakmıyor. RTÜK, TRT’nin hukuksuzluklarını ise görmezden geliyor. Milletin parasıyla seçim adaleti, basın özgürlüğü yok ediliyor.” 


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