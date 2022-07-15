CHP heyeti yangın bölgesi Datça'ya gitti

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:22

Datça'nın Mesudiye mevkiinde iki gün önce yaşanan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ile birlikte bugün açıklama yaptı.

Orman yangınlarında mücadele eden herkese teşekkür eden Özkoç, "Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzüntü verici. Burada füze rampasının olduğu bir yer var. Stratejik olarak önemli. Ormanlarımız gerçekten geri dönülmesi uzun süre alacak şekilde maalesef yanmış durumda. Müdahale ettiğiniz zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz" dedi.

Özkoç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Üzücü bir olayla ilgili bu bölgedeyiz. Maalesef orman yangınları peşimizi bırakmıyor. İlk önce Marmaris’te, Datça Mesudiye’de, Çeşme’de çıkan orman yangınlar bir kez daha ülkemizi üzmüş durumda. Günlerden beri burada olan ekipler var. Datça Belediye Başkanımız burada. Bütün ekipleriyle birlikte Muğla Büyükşehir burada. Muğla milletvekillerimiz yanımda. Günlerden beri burada mücadelenin içindeler. CHP örgütü burada. Marmaris Belediye Başkanımız burada, parti meclis üyelerimiz burada.

Onlar yangını en yakından izleyip günlerce mücadele eden arkadaşlarımız. Buradan bir kere daha gerçekten bu yangında Orman Bölge Müdürlüğü’nden Bakanlıktan, itfaiye müdürlüğümüzden, belediyelerden bütün hizmeti geçen yangının içerisine giren, az önce konuştuğum, köşede duran üç günden beri uyku uyumadık diyen evlatlarımıza varıncaya kadar hepsinin emeklerine yürekten teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bir vatan hizmetidir. Biz de bugün Genel Başkan Yardımcım ile beraber burada bir kere daha olayı hem yerinde görmek hem de arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmak… Bunu bir kere daha Meclis Genel Kurulu’na görüşelim, tartışalım diye getirmek için geldik.

"İKTİDARIN YAPMASI GEREKEN TEDBİR ALMAKTIR"

Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzüntü verici. Burada füze rampasının olduğunu bir yer var. Stratejik olarak önemli. Ormanlarımız gerçekten geri dönülmesi uzun süre alacak şekilde maalesef yanmış durumda. Buradan bir kere daha söylüyorum. Evet, müdahale ettiğiniz zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz. Mesele şu, orman yangınları elbette çıkar, depremler elbette olur, sel felaketleri ile elbette karşılaşılabilir, ama bizim yapmamız gereken, yani devletimizin, yani devleti yöneten iktidarın yapması gereken tedbir almaktır. Olası felaketleri en asgari seviyeye indirmektir. Yani bu felaketlerin daha fazla büyük zarar vermemesi için bu konuda tedbir almaktır.

"DEVLETİN, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİR TANE UÇAK ALACAK GÜCÜ YOK MU?"

CHP olarak en baştan itibaren söylediğimiz şey budur. Yangın söndürme helikopterleri, uçakları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten iktidarın zamanında kendimize ait, bizim envanterimize dahil olan uçak ve helikopterleri bulunmuş olsaydı, Türk Hava Kurumu’nun uçakları gerçekten yeteri kadar zaman içinde hemen tamir edilip de onlar da devreye sokulabilseydi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi Cumhurbaşkanı'na 8, 10 tane uçak alacak gücü var da Orman Genel Müdürlüğü’ne bir tane uçak alacak gücü yok mu? Söylediğimiz şey bu.

Yangınlar çıkacak. Çıktıktan sonra bu konuda görevli olanlar hangi kurumda olursa olsun canla başla çalışacaklar. Çünkü bu vatan hepimizin. Ama tedbir hükümetin, iktidarın. İktidar bu konuda tedbirli davranma zorunda. Çıkan yangından sonra, ‘efendim suç bizim değildi onundu, onun değildi bir başkasınındı.’ Peki bunun bizim ülkemize, vatanımıza bir faydası var mı? Yanan ormanlara bir faydası var mı? Yok. O yüzden bakın ilk defa gece görüşü olan bir helikopter müdahalede bulundu. Tek helikopterin ne kadar faydası olmuştur bilemem, ama faydası olmuştur.

"BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALAN MAALESEF YANDI"

Rüzgârın etkisiyle bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan maalesef yandı, yok oldu. Ama bununla ilgili elbette erken tedbir almak, uzman, tecrübeli kişilerin bu alanda çalışıyor olması, Türk Hava Kurumu’nu belki de bir AFAD pozisyonunda değerlendirilmesi gerektiğini, gerekirse bütün güçlerimizi birleştirerek ormanlarla, yangınlar ile ilgili uzmanlaşmış profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi, kendi envanterimize ait orman yangınlarında kullanacağımız uçakların ve helikopterlerin olması bu büyük felaketi asgari düzeye indirecektir.

Bu felaketleri engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Ben başta Datça Belediye Başkanımıza, birbirleri ile yardımlaşan Marmaris, Isparta, diğer belediyelerden hiç ayrım yapmadan gelen, sevkiyatlarını bu tarafa yönlendiren bütün belediyelere, uğraş veren bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle yangınlarla felaketler ile karşı karşıya kalmayız.”