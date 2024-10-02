CHP heyetinden Meclis'te 'kapalı oturum' talebi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:59

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" demişti.

Erdoğan’ın açıklamasını yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Cumhurbaşkanı Meclis açılışında bir konuşma yaptı ve konuşmasında şaşırdığımız belki de kaygılanacağımız noktalara işaret etti. 'İsrail, Lübnan ve Filistin'i hallederse sıranın Türkiye'ye geleceğini, Türkiye ile savaşın olabileceğini söyledi. Bir Cumhurbaşkanı'nın görevi kısa, orta ve uzun vadeli riskleri görmek ve bunlara tedbir almaktır. Bunların hiçbirini yapmayıp ortada herhangi bir emare dahi yokken 'İsrail bizimle savaşacak' demek, savaş tamtamları çalmaktan farksızdır. Biz Cumhurbaşkanı'nı tanıyoruz; kendisi zaman zaman bir düşman bulur. Birgün Hollanda, birgün Amerika, birgün başka bir ülkedir. İsrail Ortadoğu'da saldırgan bir ülkedir, katil bir devlettir. Ama gerçekten bizim bilmediğimiz, fark edemeyeceğimiz, Cumhurbaşkanı'nın bildiği konular varsa bunların konuşulacağı yer TBMM çatısıdır. Burada bir kapalı oturum talep ediyoruz, Sayın Meclis Başkanı'ndan da bunun için randevu istedim" dedi.

KAPALI OTURUM TALEP EDİLDİ

Emir’in başkanlık ettiği CHP heyeti açıklama sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü. CHP heyeti bu görüşmede TBMM’de kapalı bir oturum yapılmasını talep etti.