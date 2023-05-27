CHP iki hafta boyunca iktidarın 'terör' algısını yıkmaya çalıştı: 'Böyle bilmezdik' diyorlar

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:00

CHP, ikinci tur kampanyası için iki hafta boyunca iktidarın oluşturduğu “Terörle işbirliği yapıyorlar” algısını yıkmaya çalıştı.

CHP de AKP’nin çözüm sürecinde yaptıklarını, Oslo görüşmelerini, FETÖ’ye yönelik eskiden söylenen sözleri anımsatan videoları sosyal medyada, televizyonlarda, kurduğu dev ekranlarda ve hazırladığı broşürlerde anlattı.

(Uğur Bayraktutan)

"'BÖYLE BİLMEZDİK' DİYORLAR"

Yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Gördük ki montajla yaptıkları algıya inanlar olmuş. O yüzden bugüne kadar FETÖ’yle PKK ile ne yaptılarsa ortaya döküyoruz ve kamuoyu şaşırıyor. Bize soruyorlar ‘Kemal Bey PKK’yi, YPG’yi, FETÖ’yü lanetledi mi?’ diye. Açıyoruz, gösteriyoruz. ‘Böyle bilmiyorduk’ diyorlar. Ayrıca PKK ile Oslo’da kurulan masaları ve yıllarca bunlara karşı söylediklerimizi gösterdik. İnsanlar şaşırıyorlar, tepki gösteriyorlar. Bu durum sandığa yansıyacak” dedi.

(Ali Mahir Başarır)

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise “Özellikle montaj videoların itiraf edilmesi vatandaşta tepki yarattı. İnsanlar kırıldı. Bence bu sandığa yansıyacaktır. İktidar montaj videoların arkasına sığındı. İnsanlar bu yalanlara değil, cebine, ev kirasına, dolabına bakarak öyle oy vermeli” çağrısını yaptı.

(Yunus Emre)

"BİZ GERÇEĞİ GÖSTERDİK"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de “Şimdi gerçekleri anlattık ve seçimlerden umutluyuz. Bu yeni bir yarış olacak” dedi.

(Gamze Taşcıer)

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer “Onlar montaj kullandı ama biz sadece Erdoğan’ın gerçekten söylediklerini hatırlattık. Olumlu geri dönüşler aldık ve bunun sandığa yansıyacağını da umuyoruz” dedi.