CHP, ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’ sloganıyla afiş hazırlıklarına başladı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Gelecek hafta tüzüğünü değiştirmek için olağanüstü kurultay sürecine başlayacak CHP, ilk olarak kuruluş yıldönümü kabul ettiği 4 Eylül’de tam kadro olarak Sivas’ta olacak. Henüz saatleri tam netleşmeyen programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla Sivas Kongresi’nin yıldömünü nedeniyle yapılacak resmi programlara katılması bekleniyor.

MYK TOPLANTISI SİVAS’TA

Sonrasında ise Özel’in partililerle yapılan bir toplantı ile tüzük kurultayının sembolik açılışını gerçekleştireceği aktarılıyor. Partinin olağan MYK toplantısının da yine Sivas’ta olacağı söyleniyor. “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” sloganıyla afiş hazırlıklarına başlandığını aktaran parti kurmayları, “Atatürk’ün ilk kongremiz olarak kabul ettiği Sivas Kongresi’ne de vurgu yapan, 105. yaşımızı kutlayan bir program olacak” diyor. Öte yandan; tüzük hazırlıkları kapsamında hazırlanan taslak metin Dil Derneği’nin kontrolünden geçtikten sonra, 2 Eylül öncesine kadar tüzük komisyonunun üyelerine ulaşacak. Komisyon 2 Eylül’de taslağı değerlendirdikten sonra 5 Eylül’de son kez toplanarak metne son şeklini verecek. Ardından tüzük kurultayı 6 Eylül’de ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarından sonra kurultay basına ve seyirciye kapatılacak.

Parti kurmayları; 7 ve 8 Eylül’de ise program kurultayının hazırlıkları için çalışacaklarını vurguluyor. Program çalışmaları için ATO Congresium’un farklı salonlarındaki masalarda ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda kurulacak masalarda çalışılacağını aktaran partililer, “Ülkeyi yönetme vizyonumuzu ortaya koyduğumuz, dünyanın da yakıcı sorunlarına çözüm getirdiğimiz ciddi bir çalışma olacak. Sadece Türkiye’nin sorunlarının değil, dünyadaki sağ hareketlere karşı solun ne çözüm önerdiğini de ele aldığımız kapsamlı bir hazırlık olacak ve bu çalışma burada bitmeyecek. Kuracağımız komisyon ve çalışma gruplarıyla devam ettirilerek ilerde yapacağımız program kurultayına öncü olacak” bilgisini paylaşıyor. CHP’nin tüzük kurultayı süreci de tam olarak partinin resmi kuruluşu kabul ettiği 9 Eylül’de yapacağı Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı ziyaretleri ile kutlamalarla tamamlanacak.