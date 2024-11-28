CHP ilçe ilçe sorunları saptıyor

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta başında İstanbul’da il başkanlarıyla yaptığı toplantıda partinin “halkçılık programı” adıyla yaptığı yeni program çalışmalarını değerlendirdi. Yeni programın aynı zamanda seçim bildirgesi olacağını söyleyen Özel’in, başkanlardan da çalışmalarını buna göre yürütmelerini istediği öğrenildi.

CHP, seçim bildirisi olacak parti programı çalışmaları için parti üyelerinin görüşlerini almaya başladı. Buna göre; parti örgütleri 81 ilde, ilçelerden başlayarak parti üyelerine “İlçenizin en önemli üç sorunu ne? Türkiye genelinde gördüğünüz en önemli sorunlar ne? CHP’nin Türkiye siyasetindeki yeri ne olmalı?” gibi sorular soruyor. Bu şekilde hem ilçe bazında hem de il bazında sorunlar ve üyelerin görüşleri toplanacak. Benzer bir çalışma sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve sendikalarla da yapılacak. Ardından bu çalışmaların sonuçları genel merkeze raporlanacak.