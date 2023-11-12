CHP ile Anıtkabir Komutanlığı arasında çelenk krizi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:09

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelmesinin ardından Anıtkabir’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen ziyarette, İsmet İnönü’nün mezarına çelenk koyulması talebi nedeniyle kısa bir kriz durumunun yaşandığı öğrenildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Özel’in Anıtkabir ziyareti kapsamında Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret ve çelenk bırakma da program kapsamında planlandı. Ancak yönetmelik gerekçe gösterilerek İsmet İnönü'nün anıt mezarına çelenk konulmasına izin verilmediği, bu uygulamanın da 4 yıldır devam ettiği söylendi.

Talebin geri çevrilmesine karşılık, ‘partisinin kurucusu ve 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün mezarına çelenk koymak için izin almasına gerek olmadığını’ bildiren Özel'in ısrarı üzerine Anıtkabir Komutanlığı ile CHP Genel Merkezi arasında görüşme trafiği arttı. Özel'in talebinde ısrar etmesiyle, konulan engelden vazgeçildi ve Özel, İnönü'nün mezarına hazırlanan çelengi koydu.