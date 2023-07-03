'CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık' sözlerine DP'den yanıt

Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:05

Güncelleme: 03.07.2023 - 22:05

14 Mayıs Milletvekili seçimlerine CHP listelerinden dahil olarak TBMM’ye 15 milletvekili göndermeyi başaran DEVA Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık” dedi. “CHP, DEVA ve Gelecek Partisi için daha ne yapabilirdi?” diyen Demokrat Partili Aksoy, İdris Şahin’e yanıt verdi.

Aksoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“HER ŞEYİ CHP’YE YÜKLEMEYİ DE ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

“Seçimde CHP her partiye, İyi Parti dahil, İstanbul’da 3 tane vekil koydu İyi Parti’den. Bugün Sayın Meral Akşener ‘ben pişmanım’ diyor ama bu nasıl bir pişmanlık. Sonuçta İstanbul’da aday koymuş, 16 ilde kendisi fermuar sistemi ile CHP listesi koydu. Pek pişman da görünmüyor esasında. Her şeyi CHP’ye yüklemeyi de çok yanlış buluyorum.

“TABAN GERÇEKTEN KIRILIYOR BU TÜR SÖZLERLE”

Bu süreçte CHP olağanüstü bir fedakârlık yaptı. Bunun taktir edilmesi lazım. ‘Bizim oylarımız şudur, biz şu kadar katkı yaptık’ sözleri afaki sözlerdir. Sonuçta ortada kanıt yok. Tek yapılan şey CHP tabanını yıpratmak ve kırmaktır bu. Yarın yerel yönetimlerde de bu karşımıza çıkacaktır. Taban gerçekten kırılıyor bu tür sözlerle. Çok dikkatli olmak lazım.

“DÜKKÂNIN ANAHTARINI MI BEKLİYORSUNUZ?”

Sayın İdris Şahin’in de bir sözü vardı: ‘CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık.’ 15 vekil almışsınız, daha nasıl bir karşılık bekliyorsunuz? Dükkânın anahtarını mı bekliyorsunuz? CHP, DEVA ve Gelecek Partisi için daha ne yapabilirdi? CHP’nin ne kadar büyük bir fedakârlık yaptığını, bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nun üstüne çevrilen okların da bu fedakarlığın sebebi de temelinde olduğunu da herkesin görmesi lazım.”