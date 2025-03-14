CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nden çağrı: 'Önseçim, AKP'nin baskılarına karşı bir direnme eylemidir'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:06

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:08

CHP içinde faaliyet gösteren İlke ve Demokrasi Hareketi, 23 Mart 2025’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı aday adayı önseçimi öncesinde açıklama yaptı. Hareketin kurucusu ve sözcüsü olan Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'ye yönelik artan baskılar nedeniyle önseçimin sıradan bir parti içi yarış olmanın ötesine geçtiğini belirterek, "Bu seçim, AKP’nin anti-demokratik baskılarına karşı bir direnme eylemine dönüşmüştür" dedi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı baskıları, CHP’li belediye başkanları ve yöneticilerine yönelik gözaltılar ve CHP kurultay sürecine açılan soruşturmalar eleştirildi. CHP’nin, geçmişte 1950’lerde Demokrat Parti’nin baskıcı yönetimi altında ve 1980 darbesi sonrası gördüğü yoğun baskılara benzer bir süreçten geçtiğini vurgulayan Öymen, yaşananların Türkiye’nin laik ve üniter yapısını hedef aldığını belirtti.

Öymen, CHP üyelerinin 23 Mart’taki önseçime eksiksiz katılmasını ve Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

"İMAMOĞLU ÜZERİNDE UYGULANAN HUKUK DIŞI BASKILAR SİVİL DARBE GİRİŞİMİDİR"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlanma devrimlerinin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partidir. CHP’nin kökeni Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ne ve Kuvayı Milliye’ye dayanır. CHP’nin ilk Genel Başkanı da Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Türkiye’nin ana muhalefet partisi, son seçimlerde birinci partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP üzerinde, AKP hükümetinin uyguladığı anayasaya, yasalara ve hukuka aykırı baskılar kabul edilemezdir. Bu baskıları şiddetle kınıyoruz.

CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu üzerinde uygulanan hukuk dışı baskılar, kendisini seçimlerde devre dışı bırakmak için kurgulanan kumpas “davaları”, AKP iktidarının bu yolla seçimlerdeki rakiplerini kendisinin belirlemeye çalışması ve seçimleri göstermelik hale getirmesi, demokrasiye inanmış insanların kabul edemeyeceği bir sivil darbe girişimidir.

CHP’li belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının, meclis üyelerinin gözaltına alınmaları, tutuklanmaları; CHP 38. Olağan Kurultayı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma açılması; CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında hapis cezası istemiyle açılan “dava”, söz konusu hukuk dışı uygulamaların ve sivil darbe girişiminin parçalarıdır.

CHP son olarak 1950’li yıllarda Demokrat Parti’nin baskıcı yönetiminde ve 1980’li yıllarda 12 Eylül askeri darbe döneminde, iktidar tarafından bu kadar yoğun bir hukuk dışı baskının altına alınmıştır.

Son aylarda iç siyasette yaşanan olağanüstü gelişmeler de dikkate alındığında, CHP üzerinde kurulan bu baskıların, geçmişte olduğu gibi, yine emperyalizme hizmet ettiği ve Türkiye’nin üniter ve laik yapısını ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığı açıktır.

CHP’de 23 Mart 2025 tarihinde partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleşecek olan önseçim, bu bağlamda, önseçim olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Söz konusu önseçim artık, AKP’nin anti-demokratik baskılarına karşı bir direnme eylemine dönüşmüştür.

Yaşadığımız olağanüstü koşullar ve CHP üzerindeki iktidar baskıları dikkate alınarak, bazı konulardaki parti içi anlaşmazlıklarımızı ve tartışmalarımızı 2026’daki Kongre ve Kurultay sürecine bırakarak, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı adayı önseçimine tüm CHP üyelerinin katılması ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkılması çağrısında bulunuyoruz.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi platformu olarak kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.