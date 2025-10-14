CHP, İmamoğlu iddianamesini ‘yargılamak için’ bekliyor: ‘Yolsuzlukları biz anlatacağız’

Olağan Kurultay süreci kapsamında il kongrelerini sürdüren CHP; bu hafta Ankara, İstanbul ve İzmir kongrelerini tamamlayacak. Üç büyükşehirde de mevcut başkanların görevine devam etmesi beklenirken, parti kurmayları 24 Ekim’deki kurultay davası öncesi 39. Olağan Kurultay kararının da Parti Meclisince alınacağını söylüyor.

Bir yandan da tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesini bekleyen CHP’liler, Özgür Özel’in “Yargılamak için iddianameyi bekliyoruz” sözlerine gönderme yaparak “Sadece yalanlara karşılık verdiğimiz bir süreç olmayacak. Nasıl Ankara’da Melih Gökçek’in yaptıklarını anlatıyoruz, İstanbul’da da yapılan bir sürü yolsuzluk var. Devraldığımız belediyelerin hepsinde yolsuzluklar var. Bu çifte standardı anlatacağız” diyor.

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda İsrail-Gazze ateşkesi, dış politikadaki gelişmeler, partinin devam eden program çalışması ve 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında yapılan il kongreleri değerlendirildi.

Gelecek hafta il kongrelerinin tamamlanacağını belirten parti kurmayları “Şu ana kadar tartışmasız geçen, tek adaylı kongrelerimiz oldu. Cuma günü İzmir, cumartesi günü Ankara, pazar günü İstanbul il kongrelerini yapacağız. Üç büyükşehirde de mevcut başkanların devam etmesi bekleniyor. 22 Ekim’de tüm kongreler tamamlanmış olacak” bilgisini paylaştı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili devam eden davayı anımsatan kurmaylar “Dava öncesi kongrelerimiz bitecek. Sonrasında 23 Ekim gibi Parti Meclisimizi toplayabiliriz. Burada da kurultay kararı alınır. Kasım sonunda kurultayımızı yapabiliriz” dedi.

İDDİANAME HAZIRLIĞI

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili iddianamenin bu ay paylaşılması beklentileriyle ilgili yorum yapan kurmaylar “Üç iddianame bekleniyor. İlk Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün iddianamesi. Burada önce ilçe belediyeleriyle bir algı kampanyası başlatırlar. Sonra Ekrem Bey’in üzerinden ikinci iddianame ile devam ettirirler. Bir de terör suçlaması olan iddianame var” dedi. İddianamelere karşı şimdiden hazırlandıklarını aktaran kurmaylar “İktidar büyük bir algı yürütecek. En ufak beyanı bile köpürtmeye çalışacak. Biz de buna karşı hem hukukçulardan oluşan birimimizle hem de iletişim ekibimizle yanıt vereceğiz. Yaz döneminde partimizin saha çalışmaları için 50 binin üzerinde mahalle temsilcisi belirlemiştik. Onlar da bu süreçte insanlara doğru bilgiyi verecek. Gerçeklerin anlatılması, duyulması için örgütümüzle, hukukçularımızla, iletişim ekibimizle hazır olacağız” diye konuştu.

‘SADECE SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ’

CHP lideri Özel’in “Yargılanmak değil, yargılamak için iddianameyi bekliyoruz” sözlerine gönderme yapan kurmaylar “Sadece yalanlara karşılık verdiğimiz, savunma yaptığımız bir süreç olmayacak. Nasıl Ankara’da Melih Gökçek’in yaptıklarını anlatıyoruz, İstanbul’da da yapılan bir sürü yolsuzluk var. Devraldığımız belediyelerin hepsinde yolsuzluklar var. Bunların hakkında bir tane tutukluluk, soruşturma yok. Bu çifte standardı anlatacağız. Paylaşacaklarımız arasında Erdoğan’ın İstanbul dönemi de olacak. Daha önce belediyelerden paylaşılmamış belgeler de olacak” diye konuştu.