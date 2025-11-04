CHP, İmralı tartışmasında önce iktidarın tavrını açıklamasını istiyor: CHP süreçte temkinli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin kurultay hazırlıkları, devam eden dava süreçleri ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Yeni çözüm süreci kapsamında İmralı’ya gitme tartışmalarını değerlendiren kurmaylar, “konunun öncelikle Meclis gündemine gelmesi gerektiğini” söylüyor. CHP’de bazı kurmaylar İmralı’ya gidilmemesi gerektiğini belirtirken, parti yönetiminin bu konuda CHP lideri Özel’in “Önce iktidar tavrını netleştirsin” açıklamasına vurgu yaptığı görülüyor. Bu nedenle konu resmen iktidar tarafından Meclis’e getirilmediği sürece CHP’den bu konuda resmi bir açıklama beklenmiyor. CHP kurmayları, bu noktada AKP ve MHP arasında da görüş farklılıkları olduğunu belirtiyor. Diyarbakır’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan yürüyüş sonrası AKP’nin süreçle ilgili attığı adımları “tedirgin” devam ettirdiğini söyleyen CHP’li kurmaylar “MHP süreçte bazı adımlar bekliyor. Ama AKP tepkiden çekinerek daha yavaş gidiyor. ‘İttfakta çatlak mı var?’ yorumları bundan oluyor. MHP’nin resepsiyona gitmemesi, Anıtkabir’e katılmamasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Bir de Kıbrıs seçimlerinin sonucunu iki taraf farklı yorumladı. Bundan dolayı bir soğukluk olabilir” değerlendirmesini yapıyor.

Buna karşın “Cumhur İttifakı’nda çatlak” yorumlarına katılmadıklarını belirten kurmaylar, “MHP resepsiyona gitmedi ama Bahçeli, Erdoğan’a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir tablo hediye etti. Hafta sonu Erdoğan’ın ve Mehmet Uçum’un son açıklamalarından sonra çözüm sürecinde de istenilen adımları atacakları görülüyor. Neler getirdiklerine bakacağız, biz de tavrımızı öyle açıklayacağız. Ama zaten AKP ile MHP’nin bir kişisel çıkar ortaklığı var. Siyaseten birbirlerine ihtiyaçları var” diyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın iktidara yakınlaştığı yorumlarını da değerlendiren partililer “Onlar bizi eleştirdiğinde hemen bu yorum yapılıyor. Ama mesela BBP çözüm sürecinin başından beri iktidarı ağır bir dille eleştiriyor. Ama kimse ‘BBP muhalefete mi yakınlaşıyor?’ demiyor. Siyasi partiler birbirini eleştirir, her konuda aynı düşünmez. O yüzden bunlar normaldir” diyor.

CHP’de bazı parti kurmaylarının bu yakınlaşmayı eleştirse bile Özel’in “Muhalefete muhalefet edilmez” vurgusu nedeniyle temkinli olduğu görülüyor. “DEM, Gelecek Partisi, DEVA Partisi gibi muhalefet partileri iktidarla yakınlaşırsa CHP yalnızlaştırılır mı?” sorusunu da yanıtlayan kurmaylar “Önemli olan seçmenin ne söylediği. Bunu yerel seçimlerde de gördük ve bu nedenle ‘Türkiye İttifakı’ dedik. Biz partilere saygı duymaya devam edeceğiz. Ama önemli olan seçmeni kazanmaktır” değerlendirmesini yapıyor.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İYİ Parti’den istifa eden Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceği iddiaları sorulan Yücel, “Koray Bey tecrübeli bir siyasetçi ama CHP’nin böyle bir gündemi yok” dedi. Aydın da konuyla ilgili sosyal medya hesabından “CHP’ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum” açıklamasını yaptı.