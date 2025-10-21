CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu.

Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.

Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan askerlerin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.