CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyecek

21.10.2025 16:59:00
Cumhuriyet Halk Partisi, Irak ve Suriye’de bulunan Türk askerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerelere 'Hayır' deme kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu.

Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.

Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan askerlerin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.

