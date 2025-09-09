CHP İstanbul'a 'kayyum' aramışlar! Çok konuşulacak iddia: 'Önce Nebil İlseven'e teklif gitti, kabul etmeyince Gürsel Tekin'le temas kuruldu'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çevik kuvvet eşliğinde giren Gürsel Tekin, akşam saatlerinde binadan ayrılmıştı.

İstanbul'a ilişkin olarak verilen mahkeme kararının, Ankara'da 15 Eylül'de görülecek olan büyük kurultay davasını etkilemesi olasılığına karşı 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı alan CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı için de 24 Eylül'de olağanüstü kongre yapmaya karar vermişti.

CHP'de gözler 15 ve 21 Eylül'e çevrilmişken, Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

ÖNCE NEBİL İLSEVEN’E TEKLİF GİTMİŞ!

Onlar TV'de konuşan Pehlivan, bir buçuk ay önce CHP’li iş insanı Nebil İlseven’e kayyum görevi için teklif götürüldüğünü öne sürdü.

İddiayı, telefon görüşmesi yaptığı İlseven'in de doğruladığını aktaran Pehlivan, şunları söyledi:

"Bundan bir buçuk ay önce Nebil İlseven'in kapısı çalınmış, 'Gel kayyum ol' diye. Nebil İlseven'i aradım. 'Bu iddia doğru mu?' dedim. 'Bana CHP'li arkadaşlardan, zamanında birlikte siyaset de yaptığımız arkadaşlardan 'Hazır mısın böyle bir görev olursa' diye teklif geldi' diyor. Bundan bir buçuk ay önceden bahsediyorum. Nebil İlseven, bu teklifi getirenlere 'Aklınızdan dahi geçmesin. Partide böyle bir şey olur mu? Hiç benim aklımdan geçmez' yanıtını verdiğini söylüyor."

Pehlivan, kendisinin teklifi kabul etmemesi üzerine başka CHP'lilere gidildiğini söyleyen İlseven'in, "Kontağa geçilen kişilerden biri de Gürsel Tekin" dediğini aktardı.