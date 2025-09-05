CHP İstanbul'a 'kayyum' atandığı saatlerde AKP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? '3 saat boyunca tek kelime edilmedi...'

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de verdiği kararla, 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine, İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınmasına ve yerlerine kayyum atanmasına hükmetti.

Siyaset kulislerini hareketlendiren gelişme yaşanırken, iktidar partisi AKP ise partinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapmaya hazırlanıyordu.

Gazeteci Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, AKP MYK toplantısının gündemine gelmedi. AKP'li yöneticiler, gelişmeleri sosyal medyadan takip etti.

Babacan, "O saatlerde AKP Genel Merkezi…" başlıklı yazısında şunları aktardı:

"CHP’nin il kongresini ve il yönetimini yok sayma ve kayyum atama operasyonunun yapıldığı saatlerde, AKP Genel Merkezi’nde MYK hazırlıkları vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kadın kollarıyla toplantısı nedeniyle MYK geç başladı.

Üç saatten fazla süren toplantıda, Türkiye’nin ana muhalefet partisi il başkanlığı üzerinden yapılan yeni operasyona ilişkin tek kelime edilmedi. Genel Başkan yardımcılıklarının sıkıcı uzun sunumları saatler sürdü.

***

Erdoğan’ın açılış konuşması ise Çin gezisiyle başlayıp, Suriye ve Gazze ile devam etti. Daha önce dile getirdiğine benzer değerlendirmeler yaptı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı arasında yaptığı açıklamada, sorunlarla ilgili dünya turu yaptı, CHP davasını ‘yargının işi’ sözleriyle geçiştirdi. Sonra toplantıya dönüp, dışarda anlattıklarını sınıf başkanı edasıyla tekrarladı.

Bu anlar, parti genel merkezinin ‘karar verici’ olmaktan çıktığının bir kez daha ispatı oldu. Çoğu, gelişmeleri sosyal medyadan izledi. MYK üyelerinin detaylı bilgi alma, müzakere etme, doğru ve yanlışla ilgili değerlendirme yapma talebi olmadığı bir kez daha görüldü.

AKP’li kurmayların kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler ise tekrara düştü. Bir kısmı bu operasyonu ‘beklenmedik’ bulduğunu söylerken, 15 Eylül’deki CHP Büyük Kongre davasının sonucunu değiştirmek için hamle yapıldığını kabul ettiler.

CHP İstanbul İl Başkanlığı operasyonuyla, büyük kongre delegelerinin, sonuç değiştirecek kadar bir rakamla devre dışı bırakılmasının 15 Eylül’de mahkemeden beklenen ‘mahkemenin konusu değildir” kararını değiştirmek amacı taşıdığı yorumları yapıldı. Geçen hafta söz konusu iddianameyi, ‘15 Eylül davasına çengel atmak’ olarak değerlendirenlerin tezleri doğru çıktı.

***

Bunun kime faydası olacağına konusunda ise AKP’liler pek de ikna olmuş değil. Bir kısmı son noktada bunun zararını kendilerinin göreceğini düşünürken, bazıları Erdoğan-Bahçeli ikilisinin kendilerini kazançlı çıkaracağını umuyor.

AKP’li bir kurmayın daha ilginç bir yorumu var. CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından etkisiz hale getirmesinin, Özgür Özel ve arkadaşlarını yeni parti kurmaya zorlayacağını, bu durumun iktidar için diğer seçeneklerden çok daha kötü sonuçları olacağını dile getiriyorlar.

Mağdur edilen, yaşam hakkı verilmeyen dinamik ve mücadeleci bir grubun temiz sayfa açarak, yeni bir başlangıç yapmasının sonuçlarının seçimde görüleceğini ve kaybedenin Cumhur İttifakı olacağı yorumları ilginç.

Herkes hukuki sonuçla değil, siyasi sonuçla ilgili. Bugün iktidarı kurtarmak gibi görünen gelişmelerin, orta vadede başka bir şeye evrileceğini ve kendilerinin zararlı çıkacağını söyleyenler az değil."