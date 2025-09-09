CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olan Özlem Erkan'dan yeni hamle: 'İl kongresi, Ankara’daki kurultay davası ile birleştirilsin' talebi!

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kayyum olarak ise Gürsel Tekin atandı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ ÖZLEM ERKAN VERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini Özlem Erkan verdi.

İl kongresinin iptaline yönelik şikayet dilekçesini 14 Ağustos’ta sunan Özlem Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuştu. Erkan’ın PM seçimlerinde aday numarası 133 idi. Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu da öğrenilmişti.

Erkan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde de yer alıyordu.

ERKAN'DAN YENİ HAMLE: 'DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

Son olarak, CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olan Özlem Erkan'dan bir hamle daha geldi.

Erkan, bu kez İstanbul İl Kongresi ile Ankara’daki kurultay davasının birleştirilmesine yönelik talepte bulundu.

İşte Erkan'ın yazdığı dilekçe...

İMAMOĞLU VE ÇEL İK'L E YAN YANA FOTOĞRAF ÇEK İLMİŞ T İ

Erkan'ın 2 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini veren Erkan, 2 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yan yana fotoğraf çekilmişti.