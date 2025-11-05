CHP İstanbul’a kayyum sonrası yapılan paylaşımlar nedeniyle yargılanan 20 kişinin ilk duruşması: 3 tutuklu sanık tahliye oldu!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından 7–9 Eylül 2025 tarihleri arasında sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik “suç işlemeye alanen tahrik etme” suçlamasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

X hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle aralarında akademisyen, gazeteci ve yazarın da bulunduğu toplamda 20 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştı.

İDDİANAME TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İddianamede, “Soğuk Savaş” isimli Youtube programında şaka yaptığı için tutuklanan Boğaç Soydemir ile şakaya güldüğü için tutuklanan Enes Akgündüz'ün dosyasından kopyala-yapıştır yöntemiyle cümleler alındığı ortaya çıkmıştı.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

Sanıklar bugün ilk kez İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından 1 saatten daha uzun bir gecikmeyle başladı.

ÖZGÜR ÇELİK DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip ederek sanıklar ve ailelerine destek verdi.

Tutuklu 3 sanık duruşma salonunda yer alırken, başka bir dosyadan tutuklu bulunan ancak bu dosyada tutuksuz yargılanan sanık akademisyen Emrah Gülsunar, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

“9 YAŞINDAKİ HASTA KIZIM DA BENİMLE BİRLİKTE CEZALANDIRILDI”

Savunma yapan tutuklu sanık Nur Betül Aras, “Ben ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındım ve tutuklandım ama iddianamede bununla ilgili hiçbir ibare yok. 9 yaşında bir kızım var, akdeniz ateşi hastası. Ben ona bakmakla yükümlüyüm fakat annelik yapma hakkım elimden alındı. Bu suçlamayla sadece ben değil, kızım da mağdur edildi. Kızım da benimle birlikte 58 gün boyunca cezalandırıldı. Ben herhangi bir suç işlemedim, ifade özgürlüğümü kullandım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“MÜVEKKİLİM BU SUÇTAN CEZAEVİNE GİRSE 57 GÜN YATMAZDI”

Ardından söz alan avukatı ise “Biz, torba bir tahkikat yürütüldüğünü söylüyoruz. Dosyanın siyasi saiklerle açıldığını görüyoruz. Hukuk uygulansın. Dosyada bir hak ihlalleri silsilesi görüyoruz. İddianame kopyala-yapıştır yapılmış. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz. Bu suçtan cezaevine girse 57 gün yatmazdı” ifadelerini kullandı.

“VATANSEVER BİR GENÇ OLARAK DEVLETİME KARŞI BİR SUÇ İŞLEMEDİM”

Tutuklu sanıklardan Ömer Faruk Mangaltepe de yaptığı savunmada, “Vatansever bir genç olarak devletime karşı hiçbir suç işlemedim ama 57 gündür tutukluyum. Bu hem beni hem de ailemi yıpratmaktadır. Ailemin çalışan tek ferdiyim, 8 yıldır çalıştığım işimden olma durumum var. Hiçbir şekilde kaçma veya delil karartma şüphesi taşımıyorum. Derhal tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“TUTUKLAMA NEDENİ GÖSTERİLMEDEN TUTUKLANDI”

Ardından savunma yapan avukatı Atahan Öztürk, “Bizler gerekçe sorunu yaşıyoruz. ‘Tutukuluk nedeninin var olduğu gözüküyor’ diyor. Tutuklama nedenini biz gerekçe içerisinde görmek istiyoruz. Tutuklama nedeni gösterilmeden tutuklandı” diyerek tutuklamaya tepki gösterdi.

“KİMSEYİ SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEDİM, SİYASİ ANALİZİMİ PAYLAŞTIM”

Tutuklu sanıklardan Abdullah Esin, “Ben siyasetle ilgileniyorum ve bu konularda sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Kimseyi suç işlemeye tahrik etmedim. Siyasi analizimi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Tutuklu olduğum bu süreçte hem özgürlüğüm hem de eğitim hakkım ihlal edildi. Paylaşımlarımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini, tahliye ve berat kararı verilmesini talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

“GÖZALTI VE TUTUKLULUK, İNSANLARIN ÜZERİNDE YARGI SOPASI OLMAYA DEVAM EDERSE…”

Esin’in tahliyesini ve beraatini talep eden avukatı, “Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi, ‘Soğuk Savaş’ programında tutuklananlar tahliye edildi, ihale bizim müvekkillerimize kaldı. Gözaltı ve tutukluluk, insanların üzerinde bir yargı sopası olmaya devam ederse biz hukuktan bahsedemeyiz” dedi.

“SORUŞTURMA SÜRECİNİN KOPYALA-YAPIŞTIR OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan ancak bu dosyadan tutuksuz yargılanan akademisyen Emrah Gülsunar, SEGBİS bağlantısıyla yaptığı savunmada, “Bu iddianamenin ben kendi sosyal medya paylaşımım ile olan ilgisini anlayamadım. Hayatımda adını ilk defa duyduğum ‘soğuk savaş’ programından bahsediliyor… Ben bunu da anlayamadım. Edindiğim intiba şu: Bu iddianame, başka bir iddianameden yapıştırılmış gibi gözüküyor. Soruşturma sürecinin böyle kopyala-yapıştır olduğunu görmüş olmak oldukça üzücü” diye konuştu.

“BANA AİT OLMAYAN CÜMLELER SUÇ SAYILMIŞ”

Ardından savunma yapan tutuksuz sanık gazeteci Fatoş Erdoğan ise şöyle konuştu:

“Tırnak içinde yazdığım, bana ait olmayan cümleler suç sayılmış. Ben haber takibi yaptım, sadece video haberler yayınladım. Bir gazetecinin, gittiği haberdeki olayı tırnak içinde anlatmaması mı gerekiyor? İddianamedeki paylaşımlarımda suç, tahrik ve hedef gösterme olup olmadığını yapay zekaya sordum. Olmadığını söyledi. (Olay tarihinde maruz kaldığı darp izlerinin fotoğrafını göstererek) Burada yargılanması gereken gerçekten ben miyim?”

SAVCI, TUTUKLULUKLARININ DEVAMINI TALEP ETTİ

Yaklaşık bir saatlik aradan sonran mütalaasını açıklayan Savcı; sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin ve adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Savcı ayrıca, iddianamenin içeriği ile sevk maddeleri arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak dosyanın birleştirilmesi amacıyla ek iddianame hazırlanmasının istenmesini ve ek hususların giderilmesini talep etti.

Suçun “kamu barışına karşı işlendiği” gerekçesiyle tutukluluk halinin devamının talep edilmesine karşı, sanıklar ve avukatları itiraz etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ!

Mahkeme açıkladığı ara kararda, 3 tutuklu sanık hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol yasağı ile birlikte tahliye kararı verdi. Adli kontrol kararı olan sanıklar hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2026’ya ertelendi.