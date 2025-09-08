CHP İstanbul'da hareketli saatler... Mahmut Tanal, binaya giren polisi böyle dışarı çıkardı!

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi (bugün) binaya geleceğini açıklaması üzerine dün geceden bu yana İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor.

Dün CHP tarafından yapılan toplanma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, 6 ilçede dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı.

ÖZEL, ÇAĞRI YAPTI

CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti.

Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı. Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

MAHMUT TANAL, BİNAYA GİREN POLİSİ ÇIKARDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Binası'na gizlice giren yaklaşık 10 polis tespit ettiklerini açıkladı.

Polislerden birini CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal çıkardı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.