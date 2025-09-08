CHP İstanbul'da sıcak saatler... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin!'

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi (bugün) binaya geleceğini açıklaması üzerine dün geceden bu yana İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor.

Dün CHP tarafından yapılan toplanma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, 6 ilçede dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı.

CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti.

Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı. Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

İl binasına polis takviyesi ise devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı önünde hareketli dakikalar yaşanırken; tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"BU HUKUKSUZLUĞUNUZA DERHAL SON VERİN"

Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin. Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir."