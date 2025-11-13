CHP İstanbul’dan iddialara yanıt: ‘Çalıştıkları odada her ne oluyorsa, kendi sorumluluklarındadır’

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında kayyum heyetinden Zeki Şen'in odasına gizlice giren kimliği belirsiz kişilerin burada tuvaletlerini yaptığını öne sürdü.

Atik söz konusu eylemi partililer tarafından yapıldığını ve polisin işlem başlattığını iddia etti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kayyum Gürsel Tekin “Bazı insanlar var ki kendini ifade etmenin en doğal yolunu seçmiş… Söyleyecek sözü olmayanın eylemi olurmuş zaten. Ne diyelim, herkes kendi yediğinden ikram eder” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan verilen yanıtta şöyle denildi:

"Genel Başkanımızın Çalışma Ofisi Olarak kullanılan eski il binamızın bir bölümü, bir süredir sadece kendi kendini tanıyan üç kişilik bir grup tarafından işgal ediliyor" denilen açıklamada şunlara yer verildi:,

"Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için aşağıdaki somut gerçekleri paylaşmak isteriz:

Bu kişiler, il binamızda bazı odaları çilingir ile bazılarını kilitlerini kırarak açtırmışlardır.

Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir.

Binada temizlik ve tadilat yapılmasına izin vermemişler, polis marifetiyle engel olmuşlardır.

Kendilerinin belirlediği isimler dışında kimsenin odaya girişi mümkün değildir.

Yani çalıştıkları odada her ne oluyorsa, kendi sorumluluklarındadır.

Cumhurbaşkanı adayımız esir, belediye başkanlarımız esir, yol arkadaşlarımız zindanlarda direniyor. Halkımız yoksullukla boğuşuyor, gençlerimiz gelecek kaygısı içinde, emeklilier hayatta kalmaya çalışıyor. Bu kişilerin artık absürd hale gelen performanslarının bir an önce son bulmasını umuyoruz ve binayı terk ederek kendilerine başka bir meşguliyet bulmalarını tavsiye ediyoruz. CHP ciddi bir partidir, siyaset ciddi bir iştir."