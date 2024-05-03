CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Gazetecilere uygulanan baskı ve sindirme politikalarının hedefi yalnız basın emekçileri değil aynı zamanda halkımızdır
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için paylaştığı mesajda Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yayımlanan bir yazısı üzerine aldığı 2 yıl hapis cezasına tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için bir mesaj paylaştı.
Çelik, Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yayımlanan bir yazısı üzerine aldığı 2 yıl hapis cezasına tepki göstererek ''Gazetecilere uygulanan baskı ve sindirme politikalarının hedefi yalnız basın emekçileri değil aynı zamanda halkımızdır. Engellenen haber alma hakkımız, cezalandırılan ise hür irademiz ve demokrasimizdir'' dedi.
CHP'li Çelik'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şöyle:
''Bugün #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü. Gazeteci
@baristerkoglu
ise bu yazı sebebiyle daha dün 2 yıl hapse mahkum edildi.
Gazetecilere uygulanan baskı ve sindirme politikalarının hedefi yalnız basın emekçileri değil aynı zamanda halkımızdır. Engellenen haber alma hakkımız, cezalandırılan ise hür irademiz ve demokrasimizdir.''
Her şartta, korkusuzca demokrasimizi savunan tüm basın emekçilerini selamlıyorum. Daima yanınızdayız.''
Bugün #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü. Gazeteci @baristerkoglu ise bu yazı sebebiyle daha dün 2 yıl hapse mahkum edildi.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 3, 2024
Gazetecilere uygulanan baskı ve sindirme politikalarının hedefi yalnız basın emekçileri değil aynı zamanda halkımızdır. Engellenen haber alma hakkımız,… pic.twitter.com/Tn2iempIDx
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