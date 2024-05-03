Şahan Gökbakar'dan gazetecilere '3 Mayıs' tebriği

Şahan Gökbakar, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle gazetecileri kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, 'hakiki gazeteci' vurgusu yaparak bir çok gazeteciyi etiketledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:54
Şahan Gökbakar'dan gazetecilere '3 Mayıs' tebriği
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle gazetecileri kutladı. Gökbakar 'hakiki gazetecileri kutluyorum' diyerek paylaşımına Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Metin Cihan, Erk Acarer, Fatih Altaylı, Şule Aydın, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz'ı etiketledi.

Gökbakar soyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda ''3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü.

Bu vesileyle ülkemizde gerçeklerin ortaya çıkması için korkmadan, çekinmeden, kimsenin uşağı olmadan, gereğini değil gerçeğini yapan, ruhunu ve kalemini satmadan vatanı ve halkı için cesurca haber veren, araştıran, sorgulayan tüm HAKİKİ GAZETECİLERİ KUTLUYORUM.  

@baristerkoglu @barispehlivan @muratagirel @timursoykan @metcihan @eacarer @fatihaltayli @aydinsule1 @nevsinmengu @ismailsaymaz

 ve sayamadığım daha birçok değerli isim. İYİ Kİ VARSINIZ'' ifadelerini kullandı.



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