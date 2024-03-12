CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, o görüntülere ilişkin konuştu: 'Benden önceki yönetime de bu videoyla şantaj yapmışlar'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:22

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:22

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 2 gün önce sosyal medya ağlarında servis edilen İBB’deki para sayma görüntülerine ilişkin konuştu.

İl Başkanı Özgür Çelik, para sayma kumpasıyla ilgili, “Bu seçime 20 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yıpratma çabasıdır. Toplum gerçekleri biliyor” dedi.

TELE1'e konuşan Çelik, söz konusu görüntülerin 2019 yılında kaydedildiğini ve CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması için başlatılan kampanyadan toplanan para olduğunu belirterek, “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasında toplanan paranın binanın eski sahibinin avukatı Gökhan Taşkıran’ın ofisinde yapılan ödemenin görüntüleri olduğunu söyleyerek,” Görüntüler 2019 yılına ait. Benden önceki İl Başkanı, il binasının satın alınmasıyla ilgili bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın ismi ‘Bir Tuğla da Sen de Koy’du. Kampanyaya ben de ilçe başkanlığı döneminde bağışta bulunmuştum. O dönem toplanan paralarla il binası satın alınmıştı. Dün servis edilen görüntüler. İl binasının satın alınmasına yönelik yapılan ödemenin görüntüleridir. Ama onlar dedi ki, ‘Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi il binasında o paraları sayıyor’ dendi. Orası bizim il binamız değildir. Orası bu binanın daha önceki sahibinin avukatının Gökhan Taşkıran’ın avukatlık ofisidir. Orada 15 milyon 510 bin lira para ödenmiştir. İşte teslim tebellüğ belgesi de budur. Avukatın da zaten bu belgede imzası vardır. Şimdi bu görüntülerin kurultaya yönelik olduğunu ifade edenler oldu. O görüntülerde bizim 3 partilimiz var. Biri İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, biri eski Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl başkan Yardımcısı Özgür Nas diğeri de önceki İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun Danışmanı Can Poyraz…” ifadelerini kullandı.

"KURULTAYLA İLGİLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Görüntülerdeki paraların CHP’nin seçimli büyük kongresi öncesi dağıtıldığının iddia edilmesinin üzerine konuşan Çelik, “Hem İstanbul kongresinde hem de kurultayda önceki İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu farklı tarafları destekliyordu. Görüntülerdeki Can Poyraz ve Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarıydı. Bu görüntülerin kurultayla ilgili olması mümkün değil. Buradaki amaç seçime 20 gün kala Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu yıpratma çabası” dedi.

“GENEL MERKEZ HESABINDAN DA ELDEN DE ÖDEDİK”

Paranın neden elden ödendiğine dair de konuşan Çelik paranın bir kısmının CHP Genel Merkez resmi banka hesabından bir diğer kısmının ise elden ödendiğini belirterek, “İl binası alınırken ödemenin genel merkez hesaplarından yapılması gerekiyordu deniyor. Zaten bir bölümü böyle yapıldı. Yani ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ kampanyasına partililer genel merkezin hesabına bağışta bulundular ama bir bölüm iş insanı ve partili de resmi hesaplardan bağış yapmak istemiyor. Nakit olarak makbuz karşılığında bağışta bulunabiliyorlar. Bu paranın bir bölümü teslim tebellüğ belgesiyle elden ödenmiş bir bölümü de resmi hesaplardan banka yoluyla ödenmiştir. Dolayısıyla görüntüler il binasının satın alınmasına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çelik, “Bu görüntüleri servis eden avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunları paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu seçime 20 gün kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yıpratma çabasıdır. Toplum gerçekleri biliyor” dedi.

'ŞANTAJ' İDDİASI

Çelik bu görüntülerle ilgili kendisinden önceki CHP’li yöneticilerin daha önce tehdit edildiğini belirterek, “Daha önceki yöneticilere elimizde böyle para görüntüleri var biz bu görüntüleri servis edebiliriz gibi bir şantaj yapıldığını duydum ancak biz CHP olarak işimizi titizlikle yaptığımız için bu tür şantajlara karşı fırsat vermeyiz. Ben zaten 6-7 aylık il başkanı olduğum için 2019 yılına ait görüntüler olduğu için benimle iletişim kurulmadı. Ancak bazı sosyal medyada benim dönemimdeymiş gibi yorum yapanlar oldu ama ben onlara yanıt vermedim. Toplumun vicdanına havale ediyorum” dedi.