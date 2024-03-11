CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:23
CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı. 

CHP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada yer alan ve bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır" açıklamasında bulunmuştu

 


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