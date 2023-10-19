CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yeni İstanbul İl Yönetimi'nden Anıtkabir'e ziyaret

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:07

CHP İstanbul İl Kongresi’nde seçildikten sonra mazbatasını alarak görevine başlayan Özgür Çelik ve beraberindeki yeni CHP İstanbul İl yönetimi ile CHP’li ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve CHP Ankara İl Yönetimiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.



Çelik ve beraberindeki heyet Anıtkabir’deki ziyaretlerine Atatürk mozalesine çelenk bırakarak başladı. Çelik ve beraberindeki heyet saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

“SÖZLERİNİZ BİR DENİZ FENERİ GİBİ YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR”

Çelik, burada bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ülkemizin ve partimizin kurucusu Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz 100 yaşında! Cumhuriyetimizin 100. yılında emperyalist güçlerin vekalet savaşları, mazlum halkları felakete sürüklüyor. Güzel ülkemizde ise Cumhuriyet’in kurumları tahrip edilmiş durumda. Halkımız zorlu şartlarda binbir türlü çileyle boğuşuyor. Özellikle gençlerimiz umutsuzluk ve karamsarlık içinde. Bu şartlar altında; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” sözleriniz bir deniz feneri gibi bize yol göstermeye devam ediyor. En umutsuz durumlarda bile asla vazgeçmeyen ve halkına güvenen duruşunuz en büyük rehberimizdir. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu aşmak için çok çalışmak, umut ve inançla yürümek gerektiğini sizden öğrendik.

Bu inanç ve kararlıkla bizlere armağan ettiğiniz Cumhuriyet’in en çalışkan neferleri olacağız. Cumhuriyetimizin, barışın ve demokrasinin yılmaz savunucusu olacağız. Saygı, şükran ve huzurunuzda olmanın verdiği büyük gururla…”

Çelik kendisine eşlik eden heyetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mozalesine karanfil bıraktıktan sonra Anıtkabir’den ayrıldı.

3 FİDAN'A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ve beraberindeki yeni CHP İstanbul İl yönetimi ile CHP’li ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve CHP Ankara İl Yönetimiyle Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Erdal Eren’in mezarlarını ziyaret etti.



Mezarlık ziyaretine 68 öğrenci hareketinin liderlerinden olan Deniz Gezmiş’in mezarına karanfil koyarak başlayan Çelik ve beraberindeki heyet, Aslan, İnan ve Eren’in mezarına da karanfil bırakarak, mezar başlarında ayrı ayrı saygı duruşunda bulundu.

Çelik ve beraberindeki heyet, anmadan sonra Karşıyaka Mezarlığı’ndan ayrılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geçti.