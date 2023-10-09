Özgür Özel'den 'Özgür Çelik' mesajı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:35

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

ÖZEL'DEN ÇELİK'E TEBRİK

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Çelik'i sosyal medyadan tebrik etti.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Partimizin İstanbul İl Başkanı seçilen Sn. Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Gençlik kazandı, umut kazandı. İstanbul’u tekrar kazanacağız. Türkiye’yi kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.