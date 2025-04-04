CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yapay zeka komplosuna yönelik duyumlara ilişkin Cumhuriyet'e konuştu: 'İki farklı yerden duyum aldık, amaç cumhurbaşkanlığı sürecini etkilemek'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Çelik'in iddiaları kamuoyunda tartışılırken bazı sosyal medya platformlarındaki çok takipçili hesapların da son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili çok sayıda asılsız ithamda bulundukları görüldü.

CHP'nin çok uzun bir süredir iktidara yakın medya organları ve sosyal medya trolleri tarafından asılsız ithamlarla hedef alındığına dikkat çeken Çelik, "19 Mart günü İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında ben şöyle bir şey söylemiştim: 'Şu an İmamoğlu'nu gözaltına alıyorlar, biraz sonra da iftiralara, yalanlara ve karalamalara başlayacaklar'. Maalesef aradan birkaç saat bile geçmeden bir sürü yalana tanıklık etmeye başladık" diye konuştu.

Çelik, televizyon programında ifade ettiği yapay zeka destekli ses kaydı komplosuna yönelik duyumların ise kendilerine ilk olarak iki hafta önce ulaştığını söyledi. Çelik, "Bu komplo duyumları, CHP'nin içinden olmayan iki apayrı kesimden bizim kulağımıza ulaşan bir durum. Yaklaşık iki hafta önce, CHP'nin ön plandaki bazı isimlerine yönelik yapay zekalı ses kayıtları veya görüntüler yayınlayarak partiye itibar suikasti yapmaya yönelik girişimler olduğunu öğrendik" dedi.

AMAÇ CUMHURBAŞKANLIĞINI ETKİLEMEK

Olası komploların arkasındaki amacın direkt olarak cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemek olduğunu ifade eden Çelik, "Aynı iddiaları yakın zaman içerisinde iki farklı çevreden duyunca kafama takıldı ve bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. 2023 seçimlerindeki montaj video tartışmalarını hatırlayın. Yaptıkları montajlarla bizi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışmışlardı. Sonra da montaj olduğunu kabul etmişlerdi. Bütün kamuoyunu buna önceden hazırlıklı olmaya davet etmek istedik" diye konuştu.

CHP ve İBB'ye yönelik son operasyonlara yönelik de konuşan Çelik, "19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası Ekrem Başkan'ın lüks bir konutta oturduğunu ve oradan gözaltına alındığını iddia ettiler. Halbuki orası belediyeye ait olan ve maalesef bir vakfa peşkeş çekilmiş bir alandı. Ekrem Başkan göreve geldikten sonra ise o konutu alarak, yalnızca kendisinin değil kendisinden sonraki İBB Başkanlarının da oturması için bir konuta dönüştürdü. Tıpkı, şu an İPA'nın Florya'da kullandığı tesis gibi" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Başka bir yalan da Medya AŞ'de usulsüz ihaleler yapıldığına yönelikti. Halbuki bütün ihaleler Sayıştay tarafından denetlendi. İBB ve iştiraklerinde sürekli müfettişler var ve böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor " dedi.

UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN BİR SÜREÇ

CHP'ye yönelik yalan ithamların ve karalamaların uzun süredir devam ettiğini belirten Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınma görüntülerinin yeniymiş gibi servis edilmesini örnek gösterdi.

CHP ve İBB tarafından terör örgütlerine finansman sağlandığına yönelik asılsız ithamlara da dikkat çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB'de 700 terörist çalışıyor yalanını ortaya attılar ancak sadece 41 kişiyi yargıladılar ve hepsi de beraat etti. O dönemin bakanları 'Bunu siyaseten söylemek zorundaydım' demişti."

Çelik ayrıca, pandemi döneminde İBB'nin hayali konser düzenleyip belediyeyi zarara uğrattığı yönündeki haberleri de hatırlatarak "Sanatçılar zor durumda kalınca İBB tam 5 bin 535 sanatçıya dijital ve fiziki konserlerle destek oldu ama bundan bile komplo çıkarmaya çalıştılar" diye konuştu.