CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: 'Yukarıdan siyasi bir baskı mı var'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 01:06

Güncelleme: 03.04.2024 - 01:06

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin yüzde 40.45 ile kazandığı Gaziosmanpaşa’da oylar yeniden sayılasına yönelik karar alındı. Karara itiraz eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Seçim Kurulu’na gitti. Kurul, önünde açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

“YUKARIDAN SİYASİ BASKI MI VAR”:

“Gaziosmanpaşa’da önce 1. Seçim Kurulu’nde ve 3. Seçim Kurulu’nda oyların yeniden sayımına yönelik bir karar çıktı, 2. Seçim Kurulu reddetti. Ancak 2. Seçim Kurulu’ndaki memur karar değiştirdi ve oyların yeniden sayımını kabul etmiş oldu. 2. Seçim Kurulu’nda ret kararı çıkmışken neden karar değişikliğine gitti acaba yukarıdan siyasi bir baskı mı var?

“GAZİOSMANPAŞA’DA YENİDEN SAYILIYOR, ÜMRANİYE’DE REDDİLDİ”

Beykoz’da da oyların sayılmasının kararının alınmasına yönelik bir takım siyasi baskı olduğuna yönelik duyumlarımız var. Biz de CHP olarak 6 ilçede itiraz gerçekleştik. Arnavutköy’de, Bahçelievler’de, Fatih’te, Ümraniye’de, Pendik’te ve Zeytinburnu’nda oyların yeniden sayılması için itiraz gerçekleştik. Gaziosmanpaşa oyların yeniden sayılmasına yönelik bir karar verdi ancak Ümraniye’de CHP olarak itirazımız reddedildi. Çifte standarttan daha öte bir durum var.

Gaziosmanpaşa’da soyut gerekçelerle yeniden sayım kararı alınıyor. Ancak Ümraniye’de CHP’nin somut gerekçelerle yapılan itirazı reddediliyor. İl Seçim Kurulu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu sürece müdahale edeceğini ve bu hukuksuzluğa son vereceğini düşünüyorum.”



