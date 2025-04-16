CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten hastaneye ziyaret: 'Sırrı Süreyya Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:11

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türkiye’nin toplumsal barışı adına önemli girişimleri olan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını ve TBMM’deki görevinin başına dönmesini temenni ediyorum" dedi.

Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak tedavi sürecini takip edeceklerini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL DE HASTANEYE GELECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını bildiren Çelik, "İstanbul’da bir dizi programları var. İstanbul’daki programının bir bölümünde Sayın Genel Başkanımız da bir ziyaret gerçekleştirerek, partimiz adına ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletecektir" dedi.

Sayın Sırrı Süreyya Önder’in 10 saati aşan ameliyatını ve şu anda yoğun bakımda bulunduğunu anımsatan Çelik, sağlık durumuyla ilgili doktorların gerekli açıklamayı yaptıklarını söyledi.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER, TÜRKİYE SİYASETİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BIR İSİM"

Partisi adına Önder için "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder, Türkiye siyaseti açısından çok önemli bir isim. Uzun yıllar cezaevinde kalmış ve bu süreçler de sağlığını olumsuz bir biçimde etkilemiş siyaset insanlarından bir tanesi. Türkiye’nin toplumsal barışı adına önemli girişimleri olan bir siyaset insanı. Bir an önce sağlığına kavuşmasını ve TBMM’deki görevinin başına dönmesini temenni ediyorum."