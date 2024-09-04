CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'İmamoğlu' çıkışı: Hodri meydan!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 04.09.2024 - 16:23

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla toplanan CHP'nin tüzük toplantısının ilk buluşmasına katıldı.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda AKP iktidarının hedef gösterdiği ve hakkında açılan davada siyasi yasak cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ''İmamoğlu’nun arkasında, Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yiğit kadroları vardır. Siyasi yasak kararının sonucuna katlanmak isteyenlere tam buradan, Sivas Kongresi kahramanlarımızın huzurundan sesleniyoruz'' ifadelerini kullandı.

''HODRİ MEYDAN!''

Çelik'in açıklaması şöyle:

''Hodri meydan!

Bugün size Kurtuluş Savaşımızın en önemli durağından, vatanın kurtuluşunu, Cumhuriyetin Kuruluşu’yla taçlandıracak olan hayati kararların alındığı Sivas’tan sesleniyorum.

105 yıl önceden, savaş koşulları içinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışının tezahür ettiği Sivas’tan sesleniyorum size.

Kurtuluş Savaşı şartlarında çıkardığı gazeteye “İrade-i Milliye” yani Millet İradesi adını veren, en zorlu koşullarda bile milletin iradesini temel kabul eden, Cumhuriyeti kuran kadroların partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı olarak sesleniyorum:

Ekrem İmamoğlu, bin bir fedakarlık ve mücadeleyle kurtuluşu gerçekleştirmiş, kuruluşa omuz vermiş aziz milletimizin iradesidir!

İBB Başkanımız İmamoğlu, güzel Türkiye’mizin bir mozaiği olan, dünyanın en güzel ve en önemli şehri olan İstanbul’umuzda yaşayan 16 milyon vatandaşımızın iradesidir.

Bu yanıyla sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin bir değeridir, kardeşidir, evladıdır!

Bu öyle bir iradedir ki, iki seçim döneminde üç kez tecelli etmiştir. Bu irade 2019’da gasp edilmeye çalışılmış, halkımız bu gasp girişimine en sert yanıtı yine sandıkta vermiştir.

İmamoğlu, millet egemenliğinin temsilcisi, halkımızın gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dilidir.

Bu sebepledir ki, 2024’te her türlü gasp girişimine, yalana dolana karşı mücadele ederek, bir kez daha ezici bir zafer kazanmış, tekrar İstanbul’umuzun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Milli egemenliği, millet iradesini dillerinden düşürmeyen, ancak her fırsatta bu iradeyi yok saymaya çalışan zihniyet sahipleri bilmelidir ki, millet iradesi sadece siz seçildiğinizde değil, daima kutsaldır.

Bu iradeyi, hukuku hiçe sayarak sorgulamak, yargılamaya çalışmak ve hatta mahkumiyete zorlamak kimsenin haddi değildir.

Hele hele, tekeller karlarını katlarken, halkımızı yoksulluk cenderesine hapsetmiş, adalet terazisini temelinden sarsmış, çok farklı kesimlerden halkımıza çektirdiği acılarla meşruiyetini kaybetmiş bir topluluğun haddi hiç değildir!

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında, bir asrı geçen Cumhuriyet birikimi ve demokrasi mücadelesi vardır.

İmamoğlu'nun arkasında halk vardır!

İmamoğlu’nun arkasında, Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yiğit kadroları vardır.

Siyasi yasak kararının sonucuna katlanmak isteyenlere tam buradan, Sivas Kongresi kahramanlarımızın huzurundan sesleniyoruz.

Hodri meydan!.''



