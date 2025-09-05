CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bu sefer saat verdi: 'O koltuğa oturacağım'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti atandı.

HASAN BABACAN KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'a görev verildi. Ancak Hasan Babacan daha sonra kayyum heyetinden çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Tekin, birlikte çalışacağı ekibi, "Aslan arkadaşlarım" diye tanıtıken, görüntülerde Tekin’in isminin altında “CHP İstanbul İl Başkanı” ifadesi yer alması dikkati çekti.

İlke TV’den Ahmet Ayva'ya konuşan kayyum Gürsel Tekin, birçok televizyon programına davet aldığını ancak “partiyi yıpratmamak adına” hiçbirine çıkmadığını belirtti. Pazartesi günü açıklama yapacağını söyleyen Tekin, bu sefer saat verdi.

SAAT VERDİ: "O KOLTUĞA OTURACAĞIM"

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

CHP’nin yükselişte olduğu bir dönemde görevi kabul etmesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok.”