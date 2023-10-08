CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler belli oldu: Sürpriz isimler...

Yayınlanma: 08.10.2023 - 19:39

Güncelleme: 08.10.2023 - 19:56

CHP İstanbul 38. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu; yedekleri ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği seçimlerde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışıyor.

LİSTELER BELLİ OLDU

Aday konuşmaları öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Buna göre, Özgür Çelik (beyaz liste), Cemal Canpolat (kırmızı liste) oldu.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın listesinde Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş de yer aldı.

İMAMOĞLU CANPOLAT'IN LİSTESİNDE YER ALMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in beyaz listesinde 93. sırada yer aldı. Cemal Canpolat ise İmamoğlu'na delege listesinde yer vermedi. Partideki yaygın uygulama, kongrenin yapıldığı kentin belediye başkanının tüm adayların listesinde yer almasıydı.