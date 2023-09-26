CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Çelik ve Canpolat, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 07:04

CHP’de İstanbul il başkanlığı için Bahçelievler ilçe Başkanı Özgür Çelik’in adaylığını açıklamasının ardından eski il başkanı Cemal Canpolat’da adaylığını ilan etti. Çelik ve Canpolat, Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı.

Canpolat’ın adaylığına giden süreçte CHP İstanbul il Örgütü’nde birçok tartışma yaşandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak kongrede il başkanlığı için “tek aday” istediği ancak kurmaylarının kendi destekledikleri adayları çıkarmak için çabaladıkları konuşuldu.

SARIYAR ÇEKİLDİ İDDİASI

Önceleri Canpolat’ın adaylığını destekleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, Canpolat, Maltepe, Ataşehir ilçe başkanlarıyla toplanarak Canpolat’ı, Kılıçdaroğlu’nun “tek aday” talebi konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi. daha sona adaylığını açıklaması öngörülen Selçuk Sarıyar’ın Canpolat lehine çekileceğinin Kılıçdaroğlu’na iletildiği öne sürüldü. Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayan Canpolat’a “Adaylığın açıkla” diyerek onay verdiği belirtildi.

Kulislerde bugün adaylığını açıklayacağı konuşulan Canpolat ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “bilgisi dahilinde çarşamba günü saat 18.00’de adaylığını açıklayacağını” söyledi.

"DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun kendisini desteklediğini ileri sürdü. İstanbul ilçe başkanlarına da çağrı yapan Canpolat, adaylık açıklamasında “Bu düzeni değiştireceğiz” vurgusunda bulunacağını söyledi. Canpolat, Çelik’in adaylık açıklamasına katılan ilçe başkanlarının da destek verdiği anlamına gelmediğini savundu. Selçuk Sarıyar’ın ise “kaybettiren olmamak için adaylığını açıklamayacağı” ileri sürüldü.

Bu arada, parti içindeki “değişimcilerin” desteğini alarak adaylığını açıklayan Özgür Çelik, dün Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’ya gitti. Çelik’in ilçe başkanlarıyla yapacağı toplantı da iptal edildi. Canpolat da dün akşam saatlerinde Ankara’ya giderek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

GÜRSEL TEKİN: TEK ADAY OLMALI

Adaylık sürecinde ismi geçen eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “CHP İstanbul’da kritik bir süreçten geçerken kimin aday olduğundan çok tekrar belediyemizi muhafaza edecek bir ekibe ihtiyaç var. Onun için tek aday olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. İkili adayın partiye zarar verceğini söyleyen Tekin, “Çözülmeyecek krizler değildir. Bireylerin, kişilerin ihtiyacına değil partinin ihtiyacına bakmak lazım” ifadelerini kullandı.