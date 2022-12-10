CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı: Erdoğan'ın söylemlerini derleyip ses kaydını paylaştılar

10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:08

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği 1948'den bu yana her yıl kutlanan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Örf, dil, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" sözlerinin ardından farklı zamanlarda sarf ettiği, "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz", "Bunlar çürük", "Bunlar sürtük", "Kız mıdır, kadın mıdır bilemem", "Ne affedersiniz Rumluğunuz..", "Sen kendin Alevi olabilirsin. Ben de Sünniyim", "O cemevi bir ucube olarak yapıldı oraya, affedersiniz çok daha çirkin şeylerle", "Önemli olan boy değil, önemli olan soy, soy", "LGBT dayatması da", "Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkâr ediyordur. Eksiktir, yarımdır", "Bunlar ateist, bunlar terörist” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Türkiye bunu hak etmiyor! Türkiye; barış, demokrasi ve insan haklarına dayalı ideallerle, yaşam hakkının gasp edilmediği, ifade özgürlüğünün suç sayılmadığı, ekonomik ve sosyal hakların insanlarımızın elinden alınmadığı bir iklimi hak ediyor! #10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü pic.twitter.com/cjT9A8orXv — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) December 10, 2022

CHP İstanbul İl Başkanlığı paylaşıma, “Türkiye bunu hak etmiyor! Türkiye; barış, demokrasi ve insan haklarına dayalı ideallerle, yaşam hakkının gasp edilmediği, ifade özgürlüğünün suç sayılmadığı, ekonomik ve sosyal hakların insanlarımızın elinden alınmadığı bir iklimi hak ediyor! #10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” notunu düştü.