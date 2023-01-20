CHP İstanbul il yöneticilerinin yargılandığı 'Sabıka Holding' davasına erteleme! Korkmaz Karaca da katılmak istedi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:59

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:59

CHP il ve ilçe yöneticileri tarafından, ABD’de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşürlerin 15 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş ve Beyoğlu’nda dağıtılması üzerine 10 CHP'li hakkında, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya bugün devam edildi. Davanın bugünkü duruşması, mahkeme salonu daha geniş olduğu için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmaya, sanıklardan CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beyoğlu İlçe Yöneticileri Tuğba Güçtekin ve Gökhan Akgül ile çok sayıda avukat katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Danışmanlığından ayrılan müşteki Korkmaz Karaca’nın avukatı da hazır bulundu. CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve ilçe başkanları da duruşmayı izledi.

“BU DAVANIN SEBEBİ BİZİ SUSTURMAKTIR”

Anka Haber Ajansı'ndan Fahrettin Öztürk'ün haberine göre CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savunmasında, “Çocukluğumdan beri Türkiye'nin temel taşı olarak gördüğüm partimde aktif görev alıyorum. Cumhuriyet ışığı altında büyümüş ve partimde yönetici olmuş biriyim. Broşürleri hazırlayan ve basan ben değilim. Dava teknik olarak yanlış kişilere açılmıştır. Ben siyasetçiyim. Elbette broşürlerimizde eleştiri olacaktır. Ama bu davanın sebebi bizi susturmaktır. Toplatılmayan veya erişime engellenmeyen, içeriğinde hiçbir suç unsuru bulunmayan bu broşürleri ben neden dağıtmayayım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

BEYOĞLU İLÇE YÖNETİCİLERİ YAZILI SAVUNMA VERDİ

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici, Beyoğlu İlçe Yöneticileri Tuğba Güçtekin ile Gökhan Akgün, mahkemeye ayrı ayrı yazılı savunma vererek suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep ettiler.

“CANAN KAFTANCIOĞLU, AYNI SUÇLAMADAN AÇILAN DAVADAN BERAAT ETTİ”

Bazı sanıkların avukatı Ömer Koçak, “İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, aynı suçlamadan açılan davadan beraat kararı verildi. Beraat kararı verilen dosyanın, 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep edilmesini talep ediyoruz” dedi.

KORKMAZ KARACA'NIN AVUKATI DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

Organize suç örgütü liderliği gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in iddialarında isminin geçmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndaki ve AKP’deki görevlerinden istifa eden Korkmaz Karaca’nın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, davaya katılma talebinde bulundu.

“GENEL SEÇİM OLMA İHTİMALİ NEDENİYLE DURUŞMA 14 MAYIS SONRASINA ERTELENSİN”

Sanık avukatları, ara kararlar açıklanmadan önce 14 Mayıs'ta genel seçim olma ihtimalinden dolayı, bir kısım sanıkların da seçimlerde aday olma ihtimali nedeniyle duruşmanın, o tarihin sonrasına bırakılmasını talep etti.

İRFAN FİDAN’IN BEYANININ ALINMASI İÇİN TALİMAT YAZILACAK

Mahkeme, dosyada müşteki olarak adı geçen Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan’ın beyanının alınması için talimat yazılmasına karar verdi. Mahkeme, müştekiler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İrfan Fidan, Egemen Bağış ve Korkmaz Karaca ile avukatlarının davaya katılma taleplerinin, tüm sanıkların ifadeleri alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.

DURUŞMA 16 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Hakim, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran 2023 tarihine erteledi.