CHP İstanbul ilçe başkanlıkları seçimleri tamamlandı: Başkanlar veto yedi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

CHP Kurultayı’na 196 seçimli delegesi dışında 240 delege gönderecek İstanbul örgütünde ilçe seçimleri tamamlandı.

İstanbul’da “Değişim” grubu dışında iki gruba da mesafeli “demokratik bir tüzük” ve “parti programının yeniden değerlendirilmesini” isteyen üçüncü bir grup var. İstanbul seçimlerinde her grup kendisini önde gösteren haberlerle algı yönetimi yapıyor. İlçe başkanlıkları seçiminde il ya da mevcut belediye başkanlarının çıkardığı isimlerin kazanmasından hareketle delegelerin blok olarak seçilen ilçe başkanıyla birlikte hareket edeceği varsayımı yanlışına düşülüyor. Birçok ilçede örgüt, belediye başkanlarına tepkisini onun desteklediği adayın karşındaki adayı destekleyerek gösterme yolunu seçti. Belediye başkanlarının desteklediği ismin karşısındaki adayı desteklerken de pazarlıkla il delege listesine ortak oldu.

FATİH KONGRESİ BELİRSİZ

Beşiktaş, Ataşehir ve Beylikdüzü hariç hangi kanat kazanırsa kazansın delege listesinde parçalı bir yapı ortaya çıktı. Genel merkezcilerin desteklediği ilçenin listesinde az da olsa “değişim” grubundan, “değişim grubu”nun kazandığı listelerde de “Genel Merkezci” delegeler kendine yer buldu. Fatih ilçesi hariç tüm ilçelerin seçim sonuçları onaylandı. CHP İl Yönetimi Fatih ilçe kongresinde seçimin önce iptal edildiği haberinin mahalle delegelerine gönderilip ardından seçime geçilmesi ve ilçe yönetiminin faaliyet raporu ile bütçesinin okunmaması ve ibra edilmemesi nedeniyle önce ilçe seçim kuruluna, ardından da il seçim kuruluna itirazda bulundu. İlçe ve il seçim kurulu il yönetiminin iptal başvurusunu reddetti. İl yönetimi bu kez Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu henüz itiraza bir yanıt vermedi.

İlçe seçim sonuçlarına göre genel Merkez grubu önde görülüyor. Doğal delege olarak il seçiminde oy kullanacak olan il yönetim ve il disiplin kurulu üyeleri, il milletvekilleri ve belediye başkanlarının da çoğunluğunun genel merkez yanında olması nedeniyle genel merkezin eli daha rahat. Ancak yine de il kongresinde yarışacak adayların ismi de sonuca direkt etki yapacağından konuşmak için henüz erken. Çünkü il başkanının ismi ve yönetiminin kimlerden oluşacağından çok kurultay delegeliğinde yapılacak pazarlıklar ile kurulacak ittifaklar sonucu belirleyecek.

İstanbul’da Erdoğan Toprak’ın da üçüncü bir grup olarak güç topladığı görülüyor. Her iki grup da Toprak’la ittifak yapabilir. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “değişim” grubuyla hareket ederken Akpolat’ın parti içinde birlikte hareket ettiği Erdoğan Toprak da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen mesajlar vermişti. İl seçiminde Akpolat’la Toprak’ın ayrı düşmesi pek mümkün görünmüyor. O nedenle o süreçte bu grubun hangi kanadı destekleyeceği ancak il kongresine sayılı günler kala belli olacağa benziyor.

İl başkanlığı için “değişim grubu”nun olası adayları Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik’in adı geçerken genel merkez grubu adına Selçuk Sarıyar, Müslüm Sarı, Mehmet Ali Yüksel’in ismi kulislerde dolaşıyor. Bir de yerel seçim öncesi il örgütünde kırıcı bir ayrışmanın yaşanmaması için uzlaşıyla bir aday belirlenmesi için görüşmeler yapılıyor. Gürsel Tekin, Necdet Saraç ve Cemal Canpolat, uzlaşı adayı olarak konuşulan isimler.