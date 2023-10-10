CHP İstanbul Kongresi sonrası değişimciler umutlu, Ankara ise Kılıçdaroğlu ‘kazanacak’ diyor

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

CHP’de olağan kurultaya en çok delegeyi gönderecek İstanbul il kongresinde adı değişimcilerle anılan Özgür Çelik kazandı. Çelik’in kazanması partide değişimi savunanlar için umut oldu.

Bu sonuçla değişim hareketinin daha iddialı bir hale geldiğini söyleyen isimler, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır söyleminin bu sonuçla rüzgâr yaratacağı açık” dedi. Bu sonucun hem gelecek hem de önceki kongreleri etkileyeceğini söyleyen değişimciler, “Genel merkezin kazanılmış gördüğü yerlerde de fikir değiştirenler olacaktır.

Bu da kurultaya kafa kafaya bir yarış olarak yansır. İstanbul’da seçilen delegeler nasıl yüzde 100 Özgür Özel’i desteklemiyorsa, Türkiye’nin geri kalanında da seçilen, genel merkezin ‘Kazandık’ dediği delegelerin tamamı da genel başkanı desteklemiyor. Partinin delegeleri parti için en doğru tercihi yapacaktır” yorumunu yaptı.

‘İSTANBUL KAZANIR’

Değişimciler, “Bu sonuç İstanbul’un yeniden kazanılmasını kolaylaştıracaktır. Şimdi genç bir başkanımız oldu. Genç insanlarla buluşma imkânı var. Seçim güvenliği açısından örgütü nasıl motive edeceğini biliyor. İstanbul’un kazanılması yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Partinin genel merkez kanadı ise sonuçları daha durgun karşıladı.

Genel merkez kaynakları, sonucun kurultaya etkisine ilişkin “Bekleyip görmek lazım” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, sonuca karşın yine de Kılıçdaroğlu’nun kurultayda başarılı olacağını söyleyerek, “Kemal Bey yine kazanacaktır. Diğer illerde ağırlıklı olarak Kemal Bey’e yakın isimler kazandı. İstanbul’da Özgür Bey’i destekleyenler arasında Kemal Bey’e oy verenler de olacaktır. Sonuç parti için hayırlı olsun. Önemli olan partinin bölünmeden, ittifakı toparlayarak yerel seçime girmesi. CHP’nin bir bütün olarak devam etmesi” dedi.

