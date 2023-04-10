CHP İstanbul Milletvekili adayı Engin Altay kimdir? Engin Altay kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:24

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:24

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İstanbul milletvekili adaylarından biri de Engin Altay oldu. Engin Altay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ENGIN ALTAY KİMDİR?

Engin Altay, 15 Aralık 1963 yılında Sinop ili Erfelek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erfelek ilçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi. Sivas ve Sinop illerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 22,23 ve 24. Dönem Sinop, 25. dönem İstanbul milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 22. Dönemde Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığını yürüttü. 2004 – 2008 yıllarında CHP MYK Üyeliği, 2010-2012 yıllarında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayında Kurultay başkanlığı yaptı. Halen TBMM CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Engin Altay, evli ve bir çocuk babasıdır.