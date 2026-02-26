CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Salıcı, parti içindeki ihraçlara tepki göstererek, "Geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ DİSİPLİNİNİN BİR PARÇASI"

Salıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımızın Adalet Bakanı’nın malvarlığını açıklama sözü hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti yaratmıştır.

Kamuoyu Sayın Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir.

Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır.

Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısının, “ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle” övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur.

Kuşkusuz, parti disiplini kurumsal işleyişin temelidir. Ancak gençlik kollarında çalışmış, Partimize emek vermiş insanların derdini dinlemek ve sesini duymak da parti disiplininin bir parçasıdır.

"ATATÜRK'ÜN MİRASIDIR"

Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır. Yüksek Disiplin Kurulu’nun eleştirilere tahammülsüz davranması; tweet atana, yazı yazana, haber yapana, karikatür çizene dava açılan bir ortamda partimizin ahlaki üstünlüğünü de zedelemektedir.

“Parti içi eleştiri hakkı”, daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır.

Atatürk’ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır."